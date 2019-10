Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 11 ottobre 2019) Ve lo ricordate, il “Principe” del12, protagonista del reality nell’edizione in onda nel 2011 su Canale 5? Il 32enne bergamasco di origini indiane è statoa due anni e due mesi di carcere pere atti persecutori nei confronti della sua ex fidanzata, una 37enne che lo aveva denunciato, come riferisce Brescia Oggi. Il pm aveva chiesto per lui una condanna a sei anni e sei mesi ma i giudici gli hanno riconosciuto l’attenuante della “minore gravità” relativa alla. I fatti risalgono all’8 marzo del 2018, quandoattese sotto casa l’ex fidanzata, che lo aveva lasciato a causa dei continui tradimenti e del suo atteggiamento aggressivo provocato dai continui abusi di alcol e droga, e tentò di violentarla. Non solo, ad aggravare la situazione c’è il fatto che ...

Noovyis : (Kiran Maccali, l’ex concorrente del Grande Fratello condannato per violenza sessuale) Playhitmusic - - Cascavel47 : Kiran Maccali, l’ex concorrente del Grande Fratello condannato per violenza sessuale - FabioC_Spada : RT @elviraformisano: Altro delinquente #risorsa dei nuovi Italiani de sta cippa, la violenza sessuale e lo #stupro ce l'hanno nel #dna http… -