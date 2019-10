Kinetic 07 - Dalla Caterham nasce un' elettrica per la strada e la pista

Fonte : quattroruote

(Di venerdì 11 ottobre 2019) ArrivaBulgaria una sportivapensata per lae per la. E' stata infatti presentata a Sofia la07, che abbina un powertrain a emissioni zero a un telaio fornitoinglese. Per il momento prezzo e disponibilità sul mercato non sono noti. Telaio, tutto il resto è specifico. Il progetto di questa barchetta biposto è partito dal foglio bianco con la chiara intenzione di mettere al primo posto il piacere di guida. Escluso il telaio, tutti gli altri componenti sono specifici della vettura, con superfici esterne stampate in 3D e interni composti da un unico display multifunzione con grafica personalizzata in base alle tre modalità di guida. 653 CV e 800 Nm elettrici sulle quattro ruote. I motori elettrici della versione di lancio erogano 653 CV e 800 Nm, consentendo di toccare i 100 km/h da fermo in 2,7 secondi, ma la massa totale e ...

