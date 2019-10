Giallo in Indonesia - Italiano ucciso a coltellate : il corpo trovato nel suo appartamento : Luca Aldrovandi aveva 52 anni, originario di Guastalla. Il corpo è stato trovato nel suo appartamento da un dipendente del bar gestito dalla vittima che da anni faceva l'operatore turistico in un villaggio sull'isola di Pulau Weh. Sospetti su due suoi dipendenti.Continua a leggere

Cittadino Italiano ucciso a coltellate in Indonesia : Un Cittadino italiano è stato ucciso a coltellate in Indonesia. Si tratta di Luca Aldrovandi, 52 anni, originario di Guastalla (Reggio Emilia).Il corpo è stato trovato nel suo appartamento da un dipendente del bar gestito dalla vittima che da anni faceva l’operatore turistico in un villaggio sull’isola di Pulau Weh. Lo riporta il Resto del Carlino. I sospetti della polizia di Sabang sono su un dipendente, che sarebbe ...

Che cos’è il fentanyl - la droga che ha ucciso lo chef Italiano Andrea Zamperoni : (immagine: Getty Images) Mentre negli Usa tiene banco la sentenza di condanna della Johnson&Johnson, la prima che riconosce le responsabilità di un’azienda farmaceutica per aver contribuito ad alimentare un’emergenza sanitaria, l’epidemia di oppioidi americana tocca anche l’Italia. Andrea Zamperoni, lo chef italiano trapiantato a New York e trovato morto in una stanza d’albergo , sembra esserne vittima. Le autorità, infatti, ritengono ...

Lo chef Italiano ucciso da un’overdose. Arrestata una prostituta a New York : Angelina Barini, 41 anni, è accusata di aver fornito ecstasy liquida ad Andrea Zamperoni in un motel del Queens. La donna e il suo protettore avevano drogato e causato la morte di altri due clienti con il fentanyl in luglio