Italia | Mancini | “L’Europeo manca da troppo tempo nella nostra bacheca Per domani ho un

Fonte : calcioweb.eu

(Di venerdì 11 ottobre 2019) “Dobbiamo passare lo scoglio della Grecia e non sarà semplice. Ha cambiato allenatore e non sappiamo come giocherà, ma per noi non dovrà cambiare niente: dobbiamo vincere questa partita per noi molto importante. Il ballottaggio tra Bernardeschi e Barella? Sì, abbiamo un solo dubbio, è quello. L’obiettivo principale sono gli Europei, la prima competizione importante che avremo. Poi bisognerà vedere la squadra per i Mondiali in Qatar, ma ora pensiamo agli Europei: da tantoquesto trofeo”. Parla così il ct dell’Robertoalla vigilia della sfida disera contro la Grecia. Dove gioca Bernardeschi? 25 anni e un’identità ancora da trovare:‘copia’ Allegri, è il ruolo giusto? “Sinceramente quando presi la Nazionale non pensavo assolutamente a cosa poteva accadere in questi quindici mesi. Avevo altri ...

