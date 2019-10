«Io sono bella» | il successo doppio di Emma Marrone

Emma Marrone torna su IG dopo l'intervento ed esulta : 'Io sono bella' primo su EarOne : È una bellissima notizia quella che ha ricevuto Emma Marrone stamattina: oggi, 11 ottobre, il suo singolo "Io sono bella" si è piazzato al primo posto della classifica tra quelli più trasmessi dalle radio italiane. La pugliese, assente da Instagram per risolvere un serio problema di salute, ha deciso di esporsi per comunicare ai fan questa importante notizia: la cantante ha anche ringraziato l'autore del brano, Vasco Rossi. Emma al settimo ...

Sarah Ferguson rivela i dettagli dei ritocchi estetici : "C'è un motivo se a 60 anni sono bella" : “Ho avuto molto aiuto per apparire così a 60 anni”. A rivelarlo è Sarah Ferguson. A una settimana esatta dal suo sessantesimo compleanno la Duchessa di York ha parlato in esclusiva al Daily Mail dei ritocchini estetici che l’hanno aiutata a sembrare più giovane soprattutto al matrimonio della figlia, la principessa Eugenia, celebrato lo scorso anno. La Duchessa infatti, che in altre occasioni aveva ...

Omicidio Isabella Noventa - “le ossa ritrovate sulla spiaggia di Albarella non sono sue” : Non sono di Isabella Noventa le ossa ritrovate sulla spiaggia dell’isola di Albarella, in provincia di Rovigo, nell’agosto 2019. Lo dicono i primi risultati emersi dagli accertamenti sui reperti che – si ipotizzava – potessero appartenere alla 55enne segretaria di Albignasego, nel Padovano, scomparsa il 15 gennaio del 2016 a Noventa Padovana. Secondo le analisi compiute dal medico legale Lorenzo Marinelli di Ferrara su ...

Non sono di Isabella Noventa le ossa trovate ad Albarella : Ancora nessun corpo su da seppellire per la famiglia di Isabella. Le ossa rinvenuta sulla spiaggia di Albarella lo scorso agosto non appartengono alla segretaria di Albignasego uccisa da Freddy Sorgayo e sua sotella Deborah. Lo ha confermato l'esame medico legale effettuato sui resti dal perito incaricato dalla Procura. La mandibola appartiene ad un uomo mentre il resto delle ossa sono animali.Continua a leggere

“Ma è Nadia Toffa”. Alessia Marcuzzi mostra un video inedito. E sono lacrime : “Che bella…” : Sarà una puntata toccante. Un momento destinato, in qualche modo, a fare la storia della televisione. Tornano le Iene con una puntata speciale. Cento Iene, per la precisione, si riuniranno stasera in ricordo di Nadia Toffa, una delle più amate tra di loro. Sarà l’omaggio della famiglia di ‘Le Iene show’, di cui stasera va in onda la prima puntata della nuova stagione su Italia 1, alle 21,25, alla conduttrice morta lo scorso agosto a 40 anni.\\Da ...

Temptation Island - Anna Pettinelli furiosa con il fidanzato che flirta con la tentatrice : “La chiamavi bella patata - bella patata sono io” : “bella patata sono io non lei“, “Sto male Stefano sto male“: due frasi che hanno caratterizzato l’Anna Pettinelli Show e, come immaginabile, acceso l’ironia social. La speaker radiofonica durante la quarta puntata di Temptation Island Vip assiste a nuovi filmati che mostrano ancora una volta il feeling tra il fidanzato Stefano Macchi e la tenatrice Cecilia: “E’ un imbecille che non voglio più ...

Vasco Rossi dedica la canzone 'Io sono bella' all'artista salentina Emma su Instagram : Emma Marrone, due giorni fa è uscita dall'ospedale e ha annunciato la riuscita dell'intervento. La cantante salentina non erano 8 giorni che non pubblicava nulla sui suoi profili social e poi ha deciso di rompere il silenzio con queste la parole nella didascalia di una foto che ha pubblicato il 28 settembre su Instagram: "Finalmente ho tolto questo braccialetto. Me lo conserverò per sempre, è stata dura ma è andata!". Solo il 23 settembre si ...

Giulia Salemi : Non mi faccio più dire che non sono abbastanza bella : Aveva fatto parlare molto di sé per aver partecipato all'ultima edizione di Miss Italia, dove era diventata protagonista di un acceso botta e risposta con il conduttore Alessandro Greco e, adesso, è tornata al centro del gossip, rilasciando alcune dichiarazioni forti sull'ultima fase buia della sua vita. Parliamo dell'ex gieffina Giulia Salemi, la quale ha voluto rompere il silenzio sul periodo che l'ha vista soffrire a lungo, dopo la sua ...

Francesco Monte ecco perché mi sono innamorato di Isabella : Francesco Monte è stato ospite al programma ‘Vieni da me’, e si è raccontato attraverso la cassettiera, dove Monte ha raccontato di aver trascorso un’infanzia felice: “Ero già abbastanza alto, fuori misura per l’età che avevo. Avevo la pancia, ero paffutello. Ho passato una bella infanzia. Circondato da tanti amici. Ho avuto tanti screzi con ragazzine che si erano lasciate andare a commenti poco carini. Adesso mi sono ...

“sono un po’ lesbica - lo ammetto”. L’inaspettata dichiarazione della bella attrice di Roma Claudia Pandolfi : “Ho accettato avance” : La sincerità è importante, anche per tutto quello che riguarda la sfera sessuale. Claudia Pandolfi lo ammette candidamente di avere esplorato, senza pregiudizio alcuno, la sua sessualità. L’attrice, al cinema con il film “Se son rose” di Leonardo Pieraccioni, ha raccontato in un’intervista rilasciata al settimanale Spy di avere vissuto esperienze con uomini e donne. Per questo, forse, piacerebbe così tanto al mondo omosessuale: “Perché piaccio ...

Emma Marrone vero significato “Io sono bella” : sue parole sulla diversità : Io sono bella di Emma Marrone: la cantante racconta qualcosa in più sulla sua ultima canzone Emma Marrone ha voluto approfondire il significato del suo ultimo singolo Io sono bella rivolgendosi soprattutto a tutti coloro che – chi per un motivo chi per un altro – non si accettano. Dalla sua partecipazione ad Amici, Emma […] L'articolo Emma Marrone vero significato “Io sono bella”: sue parole sulla diversità proviene ...

Il video di Emma “Io sono bella” - il singolo scritto da Vasco : È online il video di "Io sono bella", il nuovo singolo di Emma, scritto da Vasco Rossi, insieme a Gaetano Curreri, Gerardo Pulli e Piero Romitelli. Il singolo anticipa l'uscita del suo prossimo album, in occasione dei suoi primi 10 anni di carriera musicale. Girato da Paolo Mannarino, il video che accompagna il singolo è stato pensato da Emma che si mette in gioco rappresentando in modo ironico le 1000 sfumature che si possono celare dietro ad ...

Tommasi(AIC) : “Il razzismo va debellato - ma non possono farlo calciatori e arbitri” : Il presidente dell’associazione italiana calciatori (Aic) Damiano Tommasi, è intervenuto a Radio anch’io sport per affrontare il tema del razzismo nel mondo del calcio, venuto nuovamente alla ribalta dopo i cori nei confronti di Lukaku. “Il tema, specie dopo gli ultimi episodi nei confronti dell’interista Lukaku è molto presente. Ci vogliono volontà e coraggio per mettere in atto le sanzioni giuste. Se i razzisti sono ...

Emma : fuori ora il videoclip di “Io sono bella” : Pensato da lei stessa The post Emma: fuori ora il videoclip di “Io sono bella” appeared first on News Mtv Italia.