Indonesia | assassinato un cittadino italiano | sospetti su un suo collaboratore

(Di venerdì 11 ottobre 2019) Quando ha visto che il principale non si era ancora presentato al lavoro, un dipendente del “Bixio Cafè” si è recato nella sua abitazione, al piano superiore del locale, per cercarlo. Era strano che non avesse avvisato nessuno della sua assenza. Entrato nell’appartamento, verso le otto di mattina, lo ha trovato riverso a terra nella veranda, ucciso da alcune coltellate, tra cui una più profonda, al collo. La vittima è Luca Aldovrandi, 52 anni, originario di Guastalla, in provincia di Reggio Emilia: l’uomo gestiva da anni una locanda, fornita anche di bungalow per ospitare i turisti, sull’isola di Pulau Weh, nella zona di Sabang, a Nord Ovest dell’arcipelago dell’. Sopra il frigorifero dell’abitazione sarebbe stata ritrovata l’arma del delitto, un coltello ancora sporco di sangue. Come ha scritto Il Resto del Carlino, che per primo ha riportato la notizia, la polizia locale ha ...

