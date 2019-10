In marcia per la libertà dei popoli oppressi e delle minoranze

Sabato a Roma marcia per ricordare ebrei deportati : Roma – Una marcia della memoria, per ricordare le deportazioni di oltre mille ebrei Romani avvenuta il 16 ottobre 1943, si terra’ Sabato nella capitale con partenza da Piazza Santa Maria in Trastevere alle 19.30. A riferirlo la Comunita’ di Sant’Egidio, organizzazione promotrice dell’iniziativa insieme con la Comunita’ ebraica di Roma. “Sono passati 76 anni dal 16 ottobre 1943, quando, durante ...

Baglio-Zannola : da rifiuti zero a ‘rifiuti dappertutto’ - fatta retromarcia anche su differenziata : Roma – “Tre anni e mezzo buttati a spiegare alla citta’ la strategia del ‘riuso e del riciclo’ con il risultato di non aver incentivato nell’uno nell’altro. L’amministrazione Raggi e’ passata dalla promessa rifiuti zero alla nuova realta’ ‘rifiuti dappertutto’. Il nuovo amministratore unico di Ama Stefano Zaghis come ha fatto ingresso nella sede di Ama ha immediatamente ...

Tre bimbi travolti da un Suv in retromarcia all'uscita dall'asilo. Uno è in pericolo di vita : Tre bambini sono stati travolti da un Suv vicino a un asilo di Chieri (Torino): uno, trasportato in elicottero all’ospedale Regina Margherita di Torino, è in pericolo di vita. Anche gli altri due piccoli sono in ospedale, ma con ferite meno gravi, uno al Regina Margherita l’altro a Chieri.L’incidente vicino all’asilo “La casa nel bosco” in corso Torino. I tre bambini sono stati investiti da una Toyota ...

Una Vita - anticipazioni Spagna : Alvarez Hermoso non rinuncia all'amore per marcia : La felicità continuerà ad essere lontana per Felipe Alvarez Hermoso nelle puntate di Una Vita in onda in Spagna dal 7 all'11 ottobre. L'avvocato, dopo la morte di Celia, vivrà una fase molto difficile, fino a quando ritroverà l'amore al fianco di Marcia, la sua domestica di origine brasiliana. L'arrivo ad Acacias 38 della donna sarà legato ad Ursula che le chiederà di tenere sotto controllo i movimenti di Felipe. Con il passare del tempo, però, ...

Atletica - Mondiali 2019 : Massimo Stano per la magia nella 20 km di marcia - l’azzurro se la gioca coi big : La 20 km di marcia maschile, in programma questa sera (dalle ore 22.30 italiane), si preannuncia come una della gare più aperte e incerte dei Mondiali 2019 di Atletica leggera. Si torna a competere per le strade di Doha, sotto i riflettori e nel cuore della notte locale (si arriverà attorno alle ore 01.00 della capitale del Qatar) e ci sono diversi fattori ambientali da tenere in considerazione come il grande caldo (già visto durante la Maratona ...

Operazione di ripristino decoro e agibilità marciapiede in viale de Pisis : Roma – Continuano gli interventi coordinati con AMA per quanto riguarda la pulizia delle strade del nostro Municipio. Questa mattina è stata effettuata un’Operazione in viale Filippo de Pisis, nel quartiere Tor Sapienza, per ripristinare il decoro e rendere agibile il marciapiede, effettuando quindi un diserbo, oltre ad una pulizia, del tratto di strada. Sappiamo che c’è ancora tanto lavoro da fare ed è per questo che abbiamo bisogno, come ...

LIVE Atletica - Mondiali 2019 in DIRETTA. 50 km di marcia : Giorgi in lotta per il bronzo. Nel maschile domina Suzuki - Caporaso da top ten : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0.51: Giorgi e Henriques assieme: è lotta per il bronzo 0.50: Liang ora ha il traino del messicano Nava e potrebbe trarne vantaggio 0.46: In campo femminile Liang in testa, a 14″ Li, Giorgi ha raggiunto e superato Henriques ed è terza con 3″ di vantaggio sulla portoghese ed è a 37″ dalla testa 0.45: Al km 27 Suzuki in testa, 3’32” Villanueva Flores, a ...

LIVE Atletica - Mondiali 2019 in DIRETTA. 50 km di marcia : Giorgi perde contatto dalle prime. Nel maschile domina Suzuki : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0.31: Se ne vanno le due cinesi Liang e Li nella gara femminile, in difficoltà Henriques che viene avvicinata da Giorgi 0.29: fermato il britannico King nella gara maschile: squalificato 0.28: Li ha ripreso e staccato le due precedenti battistrada, chje ora non sono più assieme perchè Liang ha un pizzico di vantaggio Henriques. Giorgi a 17″ 0.27: Suzuki continua ad aumentare il suo ritmo ...

LIVE Atletica - Mondiali 2019 in DIRETTA. 50 km di marcia : Giorgi perde contatto dalle prime. Nel maschile si ritira Diniz : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0.10: Crollo secco di Eleonora Giorgi che adesso è quarta a 20″ dalla coppia di testa. Deve tenere duro l’azzurra ma i segnali sono molto negativi 0.07: Toth sta crollano nel maschile dove c’è sempre Suzuki davanti, Wang e Haukenes al suo inseguimento 0.06: Colombi sta risalendo la china ed ora è ottava, buona fase per l’azzurra, mentre Giorgi sta perdendo terreno dalle ...

Atletica - Mondiali 2019 : la IAAF respinge le accuse per il caldo. Confermate le 50 km di marcia nella notte italiana : Grandi polemiche ai Mondiali 2019 di Atletica leggera, nella notte si è disputata la Maratona femminile con delle temperature roventi: 31 °C e 73% di umidità, una percepita attorno ai 40 °C e ben 28 ritiri sulle 68 partenti (il 41% delle ragazze non ha terminato la prova). Le atlete si sono lamentate della condizioni ma la Federazione Internazionale ha respinto le accuse e ha confermato che questa sera (ore 23.30 locali, le 22.30 italiane) si ...

marcia per il clima - Napoli invasa dagli studenti : «Basta con rifiuti e roghi» : «Dalla Terra dei Fuochi all'Amazzonia. Cambiamo il sistema, salviamo il pianeta» è scritto sullo striscione che ha aperto il corteo cui oggi hanno partecipato migliaia di...

Atletica - Mondiali 2019 : Giorgio Rubino costretto al forfait nella marcia per un infortunio muscolare : Arriva una rinuncia dell’ultimo minuto in casa Italia in vista dei Mondiali 2019 di Atletica leggera, che si svolgeranno a Doha (Qatar) dal 27 settembre al 6 ottobre. Infatti Giorgio Rubino non parteciperà alla 20 km di marcia, in programma venerdì 4 ottobre. Il 33enne romano, che salì sul podio iridato a Berlino 2009 conquistando la medaglia di bronzo, ha accusato una lesione al bicipite femorale destro, che lo ha costretto inevitabilmente al ...