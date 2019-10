In carcere per aver ucciso un ladro | ma il paese lo difende | Siamo con te

Evasori fiscali - ipotesi inasprimento carcere. Misiani : “Lo valutiamo per le fattispecie più gravi” : Misiani, viceministro all'Economia, in un'intervista su 'Radio Anch'io', ha confermato l'ipotesi di un inasprimento delle pene per gli Evasori fiscali, che sarebbe allo studio: "C'è una valutazione in corso. Il carcere per gli Evasori è già previsto. C'è una proposta in discussione di inasprimento, per le fattispecie più gravi. Vedremo".Continua a leggere

Evasione fiscale "come la mafia" e carcere per chi non paga le tasse : novità in arrivo : Oggi la confisca di beni ‘per sproporzione’ è possibile per chi si rende responsabile di gravi reati come associazione per...

carcere per i grandi evasori : il piano M5s da mettere già nel decreto fiscale : Pene più severe, fino a otto anni di Carcere, e soglie di punibilità più basse. Eccolo il piano messo a punto dagli uffici del ministero della Giustizia guidato da Alfonso Bonafede per punire chi evade il fisco. Politicamente è il grande piano dei 5 stelle che ha come slogan le manette ai grandi evasori. I pentastellati provano così ad accelerare nell’operazione di inserimento di un cavallo di battaglia ...

Grande Fratello - il "principe" Kiran Maccali finisce in carcere per violenza sessuale : Ve lo ricordate Kiran Maccali, il "Principe" del Grande Fratello, protagonista del reality nell'edizione in onda nel 2011 su Canale 5? Bene, è nuovamente finito nei guai. Il ragazzo, bergamasco di origini indiane e da tempo scomparso dal mondo dello spettacolo, già fu fermato nel 2017 per aver aggre

Uccise ladro dopo furto - condanna definitiva per omicidio volontario e carcere : dopo la condanna definitiva per omicidio volontario si è costituito nel carcere bresciano di Verziano Mirko Franzoni. All’uomo, 33 anni, sono stati inflitti nove anni e quattro mesi per la morte di Eduard Ndoj, 26 anni, albanese, freddato con un colpo di fucile a Serle nel dicembre del 2014 diverse ore dopo essere entrato nella casa del fratello del Bresciano. Franzoni si è presentato in carcere prima che la procura di Brescia, in attesa ...

Brescia - uccise un ladro in fuga : Mirko Franzoni finirà in carcere per 9 anni : Era il 14 dicembre del 2013 quando Mirko Franzoni uccise il ladro che era entrato in casa del fratello. Ora la condanna per omicidio volontario è diventata definitiva. Dopo un lungo processo, è arrivata la decisione della Cassazione. Eduard Ndoj, albanese di 26 anni, era stato sorpreso in casa del fratello. I giudici della Cassazione hanno confermato che si è trattato di omicidio volontario e non di un incidente. Franzoni, poco dopo mezzogiorno, ...

Bimbo di 9 anni dà fuoco ad un’abitazione e uccide 5 persone. Ma non andrà in carcere : Il Bimbo è accusato di aver dato fuoco intenzionalmente ad una casa mobile nell'Illinois lo scorso 6 aprile, sapendo che vi erano delle persone all’interno. Due adulti di 69 e 34 anni, e tre bambini – il più piccolo aveva solo un anno - sono morti tra le fiamme. Il piccolo non finirà in galera anche in caso di condanna.Continua a leggere

Ha sottratto 117mila euro. Chiesti 4 anni di carcere per Ingroia : La Procura di Palermo ha chiesto 4 anni di carcere per l'ex giudice Antonio Ingroia. L'accusa è di peculato. Ingroia, che oggi fa l'avvocato dopo una tanto breve quanto fallimentare esperienza in politica, si sarebbe appropriato di 117mila euro non dovuti durante la sua esperienza come liquidatore di Sicilia e-servizi, la società che gestisce i servizi informatici della Regione siciliana. Secondo i pm, Ingroia avrebbe ricevuto l'indennità ...

Xabi Alonso nella bufera - chiesti cinque anni di carcere per l’ex Real Madrid [DETTAGLI] : cinque anni di carcere e una multa di 4 milioni di euro, due dei quali già pagati. E’ questa la richiesta della procura per Xabi Alonso, a processo presso il tribunale provinciale di Madrid. L’ex centrocampista, oggi tecnico della seconda squadra della Real Sociedad, è accusato di frode fiscale per reati commessi fra il 2010 e il 2012. Scarica o Aggiorna l’App da Google Play per dispositivi Android Scarica o Aggiorna l’App ...

Donna accusa il marito di averla violentata per un anno di notte mentre lei dormiva - lui ammette e viene condannato a molti anni di carcere : Un uomo dovrà scontare 9 anni di carcere per aver abusato della moglie mentre lei dormiva. Secondo quanto raccontato dalla Donna alla Polizia, la storia è durata per un lungo anno senza che lei se n’era mai accorta. L’uomo filmava tutto con il suo cellulare. La Donna ha scoperto tutto osservando di nascosto il cellulare del marito che se lo era dimenticato a casa per andare di fretta a lavoro. Innumerevoli i video che riprendevano le ...

carcere evasori - Ruocco (M5s) : “C’è già. No al daspo per commercialisti? Bene” : Il ministro dell’Economia e Finanze Roberto Gualtireri ieri, illustrando le linee guida del Mef alla Camera dei Deputati, ha escluso ‘ulteriori misure allo studio’ per le cosiddette manette agli evasori. La presidente della commissione Finanze, la pentastellata Carla Ruocco, a ilfattoquotidiano.it così commenta le parole di Gualtieri: “Il Carcere per gli evasoti già c’è. Se arriverà una proposta da parte del governo ...

**Fisco : Bonafede - ‘confermo progetto legge che prevede il carcere per i grandi evasori’** : Marsala (Trapani), 9 ott. (AdnKronos) – “Io confermo che la lotta all’evasione è una priorità di questo governo e confermo che c’è un progetto di legge scritto personalmente da me in alcuni articoli che stabilisce che per i grandi evasori è previsto il carcere”. Lo ha detto il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, arrivando al Tribunale di Marsala (Trapani) che verrà inaugurato oggi. “Ci sono solo ...

Ergastolo ostativo - la Corte di Strasburgo boccia il ricorso : benefici in carcere anche per mafiosi e terroristi : La Corte di Strasburgo chiede all'Italia di riformare la legge sull'Ergastolo ostativo, che impedisce al condannato di usufruire di benefici sulla pena se non collabora con la...