Imma Tataranni – Sostituto procuratore | un suicidio misterioso | anticipazioni 13 ottobre

Fonte : tvzap.kataweb

(Di venerdì 11 ottobre 2019) Quarta avventura per, la protagonista della fiction omonimatratta dai gialli scritti da Mariolina Venezia. Domenica 13, dalle 21.25 circa su Rai1, va infatti in onda un nuovo appuntamento con le storie della magistrata lucana, sempre interpretata da Vanessa Scalera (che, tra l’altro, ha confidato di recente che il pubblico fatica a riconoscerla per via del fatto che il suo look abituale è molto diverso da quello del suo personaggio)., quarta puntata:trama domenica 13Una giovane giornalista, Donata Miulli, si presenta adaffermando di essere in possesso di informazioni scottanti sul candidato alla Presidenza della regione Basilicata, l’onorevole Lombardi, di cui è anche stata amante.la ascolta e la invita a tornare con le prove. ...

