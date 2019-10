Il Sassuolo acquista Wallabies il robot osservatore di mercato | scovò Lozano e Neres

Fonte : ilnapolista

(Di venerdì 11 ottobre 2019) C’era una volta il calciocon gli osservatori in giro per il mondo. Ieri, in un’intervista al Paìs, Peter Moore – direttore generale del Liverpool – ha ricordato: «Quando abbiamo firmato con Salah, i tecnici sono arrivati alla conclusione – solo analizzando i dati numerici di alcuni calciatori – che era esattamente l’uomo che stavano cercando. Ian Graham, medico di Scienze Sportive, ha parlato a Klopp delle partite del Dortmund senza averne vista nemmeno una. Jurgen ha dato di matto». Oggi ilha chiuso un accordo conl’“ico” che analizza ogni gesto di circa 40mila giocatori in 25 diversi campionati. È l’equivalente di 400 scout. Uno strumento di intelligenza artificiale al servizio del calcio, creato da una start up milanese. Illo metterà a disposizione del suo staff per ...

