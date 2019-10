Il ritorno dei capolavori perduti in mostra a Palermo

Il ritorno dei Nada Surf in Italia nel 2020 - un unico concerto a Milano : biglietti in prevendita : L'ultimo album della band risale al 2016, You Know Who You Are, e nello stesso anno sono passati dal nostro Paese con due show: a quattro anni di distanza, il ritorno dei Nada Surf in Italia sarà uno degli appuntamenti da segnare in agenda per gli amanti della band americana che col suo alternative rock ha conquistato l'Europa. La band di Always Love, Popular, Inside of Love ed altre meravigliose ballate sognanti, malinconiche ed ...

Il ritorno dei Modà - Kekko : ‘Senza i Modà non ci sarà più neanche Kekko’ : Sono passati 4 anni, 4 anni da quando il gruppo dei Modà annunciava di volersi prendere una pausa. In molti hanno pensato a una avvisaglia di un prossimo scioglimento e invece eccoli qui, di nuovo insieme pronti a far uscire il loro album “Testa o croce” il 4 ottobre. E in queste settimane in cui i Thegiornalisti si sono divisi fa ancora più rumore una band che rimane insieme. Kekko Silvestre, il frontman è deciso quando racconta a ...

Gela - il ritorno della Stidda - la mafia dei ribelli. Blitz della polizia fra la Sicilia e la Lombardia - 110 arresti : I clan perdenti di un tempo, sterminati dalla Cosa nostra di Riina, ora comandano. I boss sopravvissuti sono diventati manager nel settore alimentare e dell’intermediazione finanziaria. L'operazione fra Caltanissetta e Brescia

Rami Malek e il ritorno dei pantaloni di pelle : Chi potrebbe indossare impeccabilmente i pantaloni di pelle, se non Rami Malek? Parliamo infatti di uno dei capi d'abbigliamento maschili più iconici di sempre, grazie a personalità come Elvis Presley e Freddie Mercury che ne hanno fatto uno statement di stile. Non sorprende affatto quindi che colui che ha interpretato il leggendario frontman dei Queen nel film Bohemian Rhapsody sia capace di indossarli, e abbinarli, in maniera ...

Hockey pista - Supercoppa Italiana 2019 : Forte dei Marmi cala il tris! Breganze battuto 5-1 nella decisiva gara di ritorno : Dopo il 3-3 dell’andata in trasferta, il Forte dei Marmi travolge in casa il Breganze per 5-1 nella finale di ritorno della Supercoppa Italiana di Hockey pista e si aggiudica il trofeo per la terza volta nella sua storia. Grande partita degli uomini di Bresciani che dopo un avvio bloccato si sciolgono e fanno un sol boccone dei rivali veneti. Ad aprire le marcature ci pensa Rubio a cui fa eco immediatamente la rete di Maremmani, mentre è ...

Beach volley - World Tour Finals 2019 Roma. Il ritorno dei campioni : Krasilnikov/Stoyanovskiy e Laura Ludwig illuminano il Foro Italico : E’ una parata di campioni, un trionfo di stelle l’ultima giornata del torneo che chiude la stagione 2019 del World Tour sulla sabbia del Foro Italico di Roma. In campo maschile sono i campioni del mondo Krasilnikov/Stoyanovskiy a mettere il sigillo su una stagione strepitosa a due mesi dalla conquista del titolo iridato e dopo qualche prestazione, soprattutto sulla sabbia di casa, non all’altezza della loro fama. Tra le donne, ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 7 Settembre : Il ritorno dei dinosauri. Garofoli e Nastasi verso Mef e Mibact : La casta Sempre Salvo: l’eterno Nastasi torna a Roma con Franceschini Caro Dario – Il potente genero di Minoli, massiccio simbolo della stagione di B. è stato richiamato ai Beni culturali dal nuovo ministro dem. Oggi è con Nardella di Romano Collegi Ministra con Trasporto di Marco Travaglio Uno non fa in tempo a rallegrarsi perché la neoministra dell’Interno Luciana Lamorgese non sta su Facebook, Twitter e Instagram, e già gli tocca ...

ritorno a scuola : le regole dei pediatri per aiutare i bambini a ricominciare : Le vacanze sono finite e per i bambini è ormai arrivato il momento di ritornare a scuola. Se per gli adulti ricominciare è difficile, per i piccoli la situazione è ancora più complicata. Come affrontare questo periodo dell’anno nel modo giusto? A fornire qualche consiglio è la Società Italiana di pediatria Preventiva e Sociale, che ha realizzato un decalogo con le regole da seguire per vivere nel migliore dei modi l’inizio di un ...

Il Segreto - spoiler spagnoli : la partenza di Lola e Prudencio - il ritorno dei Castaneda : Torna l'appuntamento dedicato con le novità su Il Segreto, uno degli sceneggiati di maggiore successo in onda su Canale 5. Nelle puntate spagnole, trasmesse dal 2 al 6 settembre in Spagna, Matias riabbraccerà Emilia e Alfonso Castaneda a Puente Viejo mentre Don Berengario deciderà di lasciare la chiesa. Infine Prudencio Ortega e la moglie Lola accetteranno l'offerta di Saul e Julieta di trasferirsi a Roma. Il Segreto: la morte di Paco Le ...

Champions League - il ritorno dei preliminari su Sky Sport : dove vedere ritorno preliminari Champions League Tv streaming. Alle 26 squadre che hanno già ottenuto la qualificazione alla fase a gironi di Champions League si aggiungeranno poi altre sei formazioni che usciranno dai preliminari, che si concluderanno stasera e domani con le gare di ritorno. Tutte le partite saranno anche in questa occasione in onda […] L'articolo Champions League, il ritorno dei preliminari su Sky Sport è stato ...

Champions League - le partite di ritorno dei playoff : Fra martedì e mercoledì si decideranno le ultime squadre europee che parteciperanno ai sorteggi della fase a gironi di UEFA Champions League