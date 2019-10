Il primo ministro dell’Etiopia Abiy Ahmed Ali ha vinto il Nobel per la pace

Premio Nobel per la pace al primo ministro etiope Abiy Ahmed Ali : ha messo fine al conflitto con l’Eritrea durato 20 anni : Il Premio Nobel per la pace per il 2019 va al primo ministro etiope Abiy Ahmed Ali per i suoi sforzi per “risolvere il conflitto di confine con la vicina Eritrea” e per il riconoscimento di “tutte le parti interessate che lavorano per la pace e la riconciliazione in Etiopia e nelle regioni dell’Africa orientale e nord-orientale”. Abiy Ahmed è diventato primo ministro nell’aprile 2018 ed in pochi mesi è ...