Il Giro di Lombardia è un addio e una speranza

Giro di Lombardia 2019 : percorso durissimo e parterre di lusso. Nibali sfida Roglic e Bernal tra Ghisallo - Sormano e Civiglio : Il Giro di Lombardia chiude da tradizione la stagione del grande ciclismo, sabato 12 ottobre andrà in scena la celeberrima Classica delle Foglie Morte, l’ultima Monumento dell’anno che si corre su un percorso davvero molto difficile: partenza da Bergamo nel ricordo del compianto Felice Gimondi, arrivo a Como dopo aver affrontato salite complicate come Ghisallo, Muro di Sormano, Civiglio e San Fermo della Battaglia negli ultimi 60 km. ...

Giro di Lombardia 2019 : la Bahrein-Merida di Vincenzo Nibali. Tutti i compagni di squadra a disposizione dello Squalo : Domani (sabato 12 ottobre) andrà in scena la 113esima edizione del Giro di Lombardia, l’ultima classica monumento della stagione che di fatto chiude il calendario ciclistico per il 2019. Questa sarà l’occasione per rivedere all’opera Vincenzo Nibali (Bahrain Merida) che come suo solito ci proverà regalando spettacolo a Tutti gli appassioni di ciclismo. Qui darà la caccia alla sua terza affermazione sulle strade lombarde, ...

Giro di Lombardia 2019 : le quote dei book-makers per le scommesse. Favorito Roglic su Woods e Valverde - poi Bernal : Domani (sabato 12 settembre) andrà in scena la 113esima edizione del Giro di Lombardia, l’ultima classica monumento che di fatto chiude sempre le porte della lunghissima stagione del ciclismo. Si parte da Bergamo per arrivare a Como dopo 243 Km di un percorso davvero selettivo che premierà chi meglio interpreterà la corsa in ogni suo dettaglio. Attesa una grande sfida tra i principali favoriti della partenza, tutti volenterosi mettere il ...

Giro di Lombardia 2019 : tutti gli italiani in gara. Vincenzo Nibali e Davide Formolo le punte - c’è Giulio Ciccone : Diversi corridori italiani potranno lasciare il segno al Giro di Lombardia 2019. La 113ma edizione della Classica delle Foglie Morte andrà in scena sabato 12 ottobre e sarà l’ultima grande corsa della stagione. La sfida per la vittoria si svolgerà su un percorso di 243 km da Bergamo a Como, che come di consueto offrirà spettacolo con un finale impegnativo e adatto agli attacchi. I riflettori saranno puntati su Vincenzo Nibali, che andrà a caccia ...

Giro di Lombardia 2019 : il sogno di Vincenzo Nibali. Eguagliare Costante Girardengo e Gino Bartali per numero di vittorie : Vincenzo Nibali, alla vigilia del Giro di Lombardia 2019, ha già in palmares due edizioni della Classica delle Foglie Morte. Al momento, oltre a lui, nel nuovo millennio, hanno fatto la doppietta anche Michele Bartoli (2002 & 2003), Paolo Bettini (2005 & 2006), Philippe Gilbert (2009 & 2010) e Joaquim “Purito” Rodriguez (2012 & 2013). Nessuno di questi, però, è riuscito a centrare il tris. L’unico a compiere ...

Giro di Lombardia 2019 : comuni - paesi e province attraversate. Orari e programma : Sabato 12 ottobre si correrà il Giro di Lombardia 2019, la Classica delle Foglie Morte che chiude come da tradizione la stagione del grande ciclismo. L’ultima Monumento dell’anno partirà da Bergamo alle ore 10.30 e si concluderà a Como attorno alle ore 17.00 dopo aver affrontato 243 km, il percorso è particolarmente duro e prevede diverse asperità che metteranno a dura prova i ciclisti e che decideranno la corsa. Prima fase ...

Giro di Lombardia 2019 : a che ora inizia e su che canale vederlo in tv e streaming : Eccoci alla vigilia della 113esima edizione del Giro di Lombardia, che andrà in scena domani, sabato 12 ottobre, nei suoi 243 chilometri da Bergamo a Como. Troveremo al via un parterre stellare che va da Egan Bernal, vincitore ieri del Gran Piemonte, a Primoz Roglic, primo alla Tre Valli Varesine, l’ex campione del mondo Alejandro Valverde, e il due volte vincitore del Lombardia alla ricerca della tanto ambita tripletta: lo Squalo dello ...

Giro di Lombardia 2019 : tutte le vittorie dell’Italia. Da Giovanni Gerbi nel 1905 a Vincenzo Nibali nel 2017 : 113 edizioni, 68 vittorie italiane, 44 nomi diversi dal 1905 al 2017, ossia da Giovanni Gerbi a Vincenzo Nibali. Sono questi i numeri dell’albo d’oro del Giro di Lombardia. La Classica delle foglie morte 2019 è in programma per sabato 12 ottobre, e ha alle sue spalle una storia infinita, costellata da nomi importantissimi tra le sue vittorie. Possiamo passare dai cinque trionfi di Fausto Coppi, di cui quattro di fila dal 1946 al ...

Giro di Lombardia 2019 : la startlist e l’elenco dei partecipanti. Spiccano Vincenzo Nibali ed Egan Bernal : È come di consueto la quinta ed ultima Classica Monumento di stagione. Va in scena sabato 12 ottobre il Giro di Lombardia che va praticamente a chiudere quest’annata (ci saranno altre corse, ma di livello inferiore). Presente, ovviamente, tutto il meglio del ciclismo internazionale: da Vincenzo Nibali ad Egan Bernal, passando per Primoz Roglic e Jakob Fuglsang. Tutti a caccia del trionfo sui durissimi 243 chilometri da Bergamo a Como. ...

Giro di Lombardia : Nibali - Roglic - Valverde e Bernal tra i big al via : Il Giro di Lombardia si svolgerà il prossimo sabato 12 ottobre. La corsa è arrivata all'edizione numero 113 e questa volta è dedicata a Felice Gimondi. Quest'ultimo, ha trionfato nella manifestazione rispettivamente nel 1966, salendo sul gradino più alto del podio insieme a Merckx e Poulidor, e nel 1973. In questa edizione aveva preceduto De Vlaeminck e Van Springel. La denominata "Classica delle Foglie Morte", chiuderà gli appuntamenti ...

Giro di Lombardia 2019 : gli outsider e le possibili sorprese. Vincenzo Nibali ci prova : Quattro favoriti d’obbligo, tra coloro che sono più in forma e coloro che si adattano al meglio al percorso. Come siamo abituati da tempo però nelle Classiche Monumento c’è sempre spazio per le sorprese: gli outsider sono pronti a beffare gli uomini più attesi. Sabato va in scena il Giro di Lombardia, l’ultima corsa importante della stagione per il ciclismo: andiamo a scoprire chi potrebbe far saltare il banco. In casa Italia ...

Giro di Lombardia 2019 : Davide Formolo ci crede. Azzurro in buona condizione - il percorso può sorridergli : La recente controprestazione alla Milano-Torino, non scoraggia il campione d’Italia Davide Formolo (Bora-Hansgrohe) in ottica Giro di Lombardia. Questo perché, innanzitutto, il 18° posto nella corsa più antica del calendario è il miglior risultato del veronese da quando è tornato dopo l’infortunio patito alla Vuelta, per cui, pur non essendo il piazzamento atteso alla vigilia, non lo si può nemmeno considerare negativo. Inoltre, ...

Giro di Lombardia 2019 : i favoriti. Roglic e Valverde i più attesi - occhio a Woods e Fuglsang : È tutto pronto per l’ultima Classica Monumento della stagione. 243 chilometri durissimi da Bergamo a Como per il Giro di Lombardia: un finale come sempre scoppiettante tra le salite della Madonna del Ghisallo, del Sormano, del Civiglio e di San Fermo della Battaglia prima dell’arrivo sul lungo lago. Siamo all’edizione numero 113, presenti tantissime stelle del ciclismo internazionale: andiamo a scoprire i papabili favoriti alla ...

Giro di Lombardia 2019 senza il Campione del Mondo. Mads Pedersen diserta la Classica : Si chiude qui la stagione del Campione del Mondo Mads Pedersen, che dopo la Tre Valli Varesine e la Milano-Torino, in entrambi i casi non concluse dal danese, ha deciso di rinunciare alla partecipazione al Giro di Lombardia per alcuni problemi fisici legati alla stanchezza accumulata in queste settimane intense prima e dopo la prova iridata di Harrogate. Mancherà quindi uno degli uomini più attesi al via da Bergamo questo sabato. ...