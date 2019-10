Il Fondo monetario internazionale vuole una carbon tax contro le emissioni

Fonte : wired

(Di venerdì 11 ottobre 2019) Dopo le manifestazioni e le mobilitazioni globali che hanno portato in piazza milioni di persone in tutto il mondo per sensibilizzare i governi sul tema dei cambiamenti climatici, anche ilha deciso di intervenire sulla questione. L’organizzazione, infatti, all’inizio del suo Fiscal Monitor 2019 ha inserito un capitolo interamente dedicato a misure per contrastare il surriscaldamento globale, e la proposta più concreta è stata quella di unatax volta a tassare leinquinanti delle aziende. L’obiettivo dichiarato è quello di rendere più costosa la dipendenza dale e altri combustibili fossili, che oggi rappresentano circa il 60% di tutti i gas serra responsabili del surriscaldamento del pianeta. In questo modo, l’auspicio è quello di riuscire a rispettare gli accordi internazionali che prevedono di mantenere l’innalzamento delle ...

