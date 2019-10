Il finale di Stranger Things 3 ha fatto arrabbiare Millie Bobbie Brown | che però ha

Fonte : optimaitalia

(Di venerdì 11 ottobre 2019) La terza stagione della serie si è rivelata la migliore realizzata finora per scrittura e messa in scena, ma ildi3 non è piaciuto a tutti, sia per la presunta morte di Hopper che per quel flashforward che mostra alcuni dei protagonisti intenti a lasciare Hawkins. Ora sappiamo che la quarta stagione sarà ambientata altrove rispetto alla cittadina invasa dal Mind Flyer, ma quandoha scoperto che la sua Eleven avrebbe lasciato Hawkins insieme a Will e sua madre Joyce, non l'ha presa benissimo. La trama di3, infatti, dopo un'epica battaglia contro il mostro che ha infettato gli abitanti della città e i Russi che hanno riaperto il varco del Sottosopra, si è conclusa tre mesi dopo, con Joyce che ha lasciato Hawkins insieme a Jonathan, Will ed Eleven al seguito, "adottandola" dopo la scomparsa (vera o presunta?) di Hopper. ...

OptiMagazine : Il finale di #StrangerThings 3 ha fatto arrabbiare #MillieBobbieBrown, che però ha grandi speranze per #Eleven… - EXPLICIVT : Piango per il finale di stranger things 3 - _finniewolfhard : visto che sto piangendo è in tendenza, vorrei dire che sto ancora piangendo per il finale di Stranger Things 3 ciao. -