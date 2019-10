Iker Casillas e la dedica a Sara Carbonero | «Le donne possono fare qualsiasi cosa»

Iker Casillas - la lotta contro l’infarto e il ritorno al calcio : “a marzo deciderò se porre fine alla mia carriera” : Iker Casillas continua il suo percorso di riabilitazione dopo l’infarto dello scorso 1° maggio: il portiere spagnolo prenderà una decisione sulla sua carriera a marzo Lo scorso 1° maggio la vita di Iker Casillas è cambiata per sempre. Il portiere spagnolo ha avuto un infarto, dal quale è riuscito a sopravvivere ma che ne ha condizionato la carriera sportiva. Da quel giorno infatti, Casillas non ha più ripreso l’attività agonistica, per ...

Iker Casillas non ha intenzione di fermarsi : il portiere spagnolo vuole tornare a giocare : Determinato, come in campo. Iker Casillas non ha affatto intenzione di arrendersi. Vittima di un infarto lo scorso 1 maggio, il 37enne portiere del Porto non ha ancora rinunciato all’idea di tornare a difendere i pali di una porta. Come riferisce ‘A Bola‘, l’estremo difensore – iscritto nella lista dei portoghesi per il campionato – si sottoporrà a nuovi accertamenti a dicembre per capire se sia ...