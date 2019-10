Huawei Mate 30 Pro come attivare disattivare avviso di chiamata

Huawei Mate 30 e 30 Pro non temono l’oscurità con l’aggiornamento della fotocamera : La EMUI 10.0.0.132 permette di scattare foto in condizioni di scarsa luminosità tramite la fotocamera ultra-angolare sui Huawei Mate 30 e Mate 30 Pro L'articolo Huawei Mate 30 e 30 Pro non temono l’oscurità con l’aggiornamento della fotocamera proviene da TuttoAndroid.

Perché vale la pena aspettare i Huawei Mate 30 : nuovi plus EMUI 10 per video in notturna : Per quanto dei Huawei Mate 30 non ci sia ancora l'ombra in Italia e qualche avvisaglia dei top di gamma si sia concretizzata solo su qualche e-shop europeo vale la pena ritornare sui due device e sui motivi per cui vale la pena acquistarli. Dopo aver approfondito la loro scheda tecnica al momento del lancio del 19 settembre, è pure doveroso sottolineare come alcuni aggiornamenti software di rilievo contribuiscano ad aumentare i plus dei due ...

Bel sottocosto con il volantino Unieuro : Huawei P30 Lite - Mate 20 Lite e S10 Plus fino al 45% ad ottobre : Sono davvero interessanti i dettagli raccolti questa mattina a proposito del volantino Unieuro, in riferimento ad alcune promozioni che andranno ad investire i vari Huawei P30 Lite, Mate 20 Lite e Samsung Galaxy S10 Plus. Prezzi molto aggressivi e sconti che arriveranno a toccare la soglia del 45%, stando al nostro approfondimento odierno. Dopo le offerte online trattate sulle nostre pagine nei giorni scorsi, a proposito della nuova catena, lo ...

Screenshot su schermate lunghe con smartphone Huawei : Guida su come fare Screenshot lunghi sui telefoni Huawei e Honor. Gli Screenshot lunghi noti anche come Scrollshots sono la nuova funzionalità introdotta da Huawei per i suoi dispositivi con EMUI 5.0 o versioni successive.

Trattate bene i nuovi Huawei Mate 30 : i costi di riparazione sono da capogiro : Il listino prezzi relativo ai costi di riparazione dei Huawei Mate 30 e Huawei Mate 30 Pro è da capogiro L'articolo Trattate bene i nuovi Huawei Mate 30: i costi di riparazione sono da capogiro proviene da TuttoAndroid.

Subito miglioramenti per la fotocamera di Huawei Mate 30 Pro : patch in uscita ad ottobre : Sta arrivando solo in questi giorni in Italia, ma le ultime ore ci hanno già regalato le prime novità software per quanto riguarda un modello come il cosiddetto Huawei Mate 30 Pro. Nello specifico, dopo aver portato alla vostra attenzione le ultime novità per quanto concerne le potenziali sorprese per i servizi Google, come avrete notato tramite l'approfondimento di ieri, oggi 8 ottobre occorre dedicare una parentesi al primo aggiornamento ...

Huawei Mate 20 Pro e Xiaomi Mi A3 in super offerta online da Unieuro e Mi.com : Huawei Mate 20 Pro e Xiaomi Mi A3 sono protagonisti di offerte davvero eccellenti, rispettivamente da Unieuro e sullo store ufficiale Mi.com. L'articolo Huawei Mate 20 Pro e Xiaomi Mi A3 in super offerta online da Unieuro e Mi.com proviene da TuttoAndroid.

HiSuite Restore è il sistema che permette di installare le app Google su Huawei Mate 30 Pro : Chi possiede un Huawei Mate 30 Pro può installare le app Google tramite l'applicazione HiSuite Restore L'articolo HiSuite Restore è il sistema che permette di installare le app Google su Huawei Mate 30 Pro proviene da TuttoAndroid.

Non proprio oggi 8 ottobre la beta EMUI 10 su Huawei Mate 20 Pro? Il punto : oggi è doveroso tornare a parlare della beta EMUI 10 sui Huawei Mate 20 Pro. Solo qualche giorno fa, sulla base di alcuni annunci ufficiosi, era stato segnalato come oggi 8 ottobre potesse essere il giorno prescelto per l'update globale. Rispetto a questa prima tabella di marcia potrebbero esserci tuttavia dei ritardi. Meglio dunque chiarire quale sia lo stato attuale dei lavori. Non c'è dubbio che la beta EMUI 10 sui Huawei Mate 20 Pro sia ...

Colpo di scena con Huawei Mate 30 Pro : i servizi Google sarebbero ancora funzionanti : Un vero e proprio Colpo di scena, almeno in linea teorica, quello che oggi 7 ottobre devo portare alla vostra attenzione per quanto concerne uno smartphone come il cosiddetto Huawei Mate 30 Pro. Negli ultimi giorni vi abbiamo parlato relativi al funzionamento dei servizi Google, con alcune strade alternative bloccate secondo le informazioni portate alla vostra attenzione, senza dare ulteriori sblocchi per gli utenti. Un problema, questo, che ...

Huawei Watch GT2 lanciato al Red Bull Art of Motion Matera : Un webster, un backflip e un triple kong: con un’acrobazia in pieno stile free running Huawei lancia da oggi sul mercato italiano il nuovo Watch GT 2, lo smartWatch che integra la gamma dei wearable della casa di Shenzhen in grado di monitorare la salute e l’attività sportiva di chi lo indossa. Il nuovo orologio smart è stato official time keeper al Red Bull Art of Motion a Matera, l’evento che sin dal 2007 è dedicato alla ...

Huawei Mate 30 Pro e Mate 20 ricevono nuovi aggiornamenti : Il team di Huawei ha dato il via al rilascio di un nuovo aggiornamento per Huawei Mate 30 Pro con importanti miglioramenti per il comparto fotografico L'articolo Huawei Mate 30 Pro e Mate 20 ricevono nuovi aggiornamenti proviene da TuttoAndroid.

Nonostante la chiusura di LZPlay - i servizi Google continuano a funzionare sui Huawei Mate 30 : Nonostante il blocco delle app Google, il Huawei Mate 30 può fare ancora affidamento ai servizi di Big G L'articolo Nonostante la chiusura di LZPlay, i servizi Google continuano a funzionare sui Huawei Mate 30 proviene da TuttoAndroid.

Aperte le danze della beta EMUI 10 su Huawei P30 Lite e Mate 20 Lite in Cina : i tempi per l’Italia? : Il programma beta EMUI 10 procede a gonfie vele e coinvolge sempre più smartphone. Da oggi 6 ottobre possiamo riportare una più che buona novella per i possessori di Huawei P30 Lite, Mate 20 Lite ma anche peril Huawei Enjoy 10 Plus: per ognuno di questi 3 smartphone, ecco che ila fase sperimentale di adeguamento al prossimo firmware è partita, almeno in Cina. Come sottolinea Huawei Central, ecco che è stata aperta la fase di registrazione ...