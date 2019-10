Greta Thunberg non vince il premio Nobel per la pace | assegnato al premier etiope Abiy

Nobel per la pace al premier etiope Abiy Ahmed Ali : niente premio a Greta Thunberg : premio Nobel per la pace 2019 al premier etiope Abiy Ahmed Ali. niente premio per Greta Thunberg, che era data per favorita per il suo impegno per l'ambiente. Nobel per la chimica...

Fatboy Slim ha remixato la sua hit “Right Here Right Now” con il potente discorso di Greta Thunberg : Boom! The post Fatboy Slim ha remixato la sua hit “Right Here Right Now” con il potente discorso di Greta Thunberg appeared first on News Mtv Italia.

Piero Pelù duetta insieme a Greta Thunberg per una canzone per l’ambiente : Il cantante Piero Pelù da sempre è stato attento alla salute del pianeta Terra, e pubblica “Picnic all’Inferno”. Il singolo in uscita dal 18 ottobre, riprende in modo inaspettato il discorso diventato ormai celebre che la giovane Greta Thunberg, simbolo del movimento Fridays For Future, pronunciò nel 2018 a Katowice. Il risultato è un insolito duetto tra il cantante e l’attivista svedese. “Picnic all’Inferno” ha ...

Roma : fantoccio di Greta Thunberg appeso a un ponte - si indaga per minacce aggravate : A Roma, un fantoccio rappresentante Greta Thunberg è stato trovato appeso per il collo, con una corda, sotto il cavalcavia di via Isacco Newton. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo per minacce aggravate, si indaga per conoscere la natura del gesto e per attribuirne le responsabilità. Provocazione a Greta Thunberg: il suo fantoccio appeso a un ponte nella capitale Un pupazzo con le treccine e l'impermeabile giallo, tipici del look della ...

