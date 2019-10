Governo | lite in tv tra Calenda e Padellaro | “M5s e Pd insieme fanno ridere” “Allora

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 11 ottobre 2019) “Nel momento in cui Pd e M5s che si dicevano l’un con l’altro che erano il male assoluto della democrazia italiana, decidono di mettersiper la salvezza della Repubblicaridere. Non diciamo balle”. Ospite a Piazzapulita, su La7, l’ex esponente del Pd Carlosi arrabbia con il fondatore de Il Fatto Quotidiano, Antonio, e attacca l’attualegiallorosso. “Facciamo il“, risponde. Che di fronte alle proposte messe in campo dareplica: “Si può fare con i pieni poteri. È un libro dei sogni”. L'articoloin tv tra: “M5s e Pdridere”. “Allora facciamo l’esecutivo” proviene da Il Fatto Quotidiano.

