Governo aumenta le tasse | serve rivolta fiscale | Berlusconi alla

I NUMERI/ Il Governo aumenta il debito - cosa farà l'Ue? : Il Governo nella Nadef stima un debito pubblico sopra il 135% del Pil, quando un anno fa il 130% valeva una procedura d'infrazione

Governo : Bellanova - ‘se non aumenta Iva non vince Renzi ma la serietà della politica’ : Terrasini (Palermo), 5 ott. (AdnKronos) – “Se non si aumenta l’Iva non vince Renzi ma la serietà della politica di questo Governo che nell’accordo aveva detto che non sarebbe aumentata. Conte non ha niente da temere, noi in queste settimane spesso siamo stati oggetto di polemiche ma abbiamo reagito facendo uno sforzo in più in termini di proposte”. Lo ha detto la ministra per l’Agricoltura Teresa ...

Def : Renzi - ‘aumentare Iva un autogol - non ripetere errore Governo Letta’ : Roma, 4 ott. (AdnKronos) – “Non è pensabile che per diminuire il cuneo si voglia aumentare l’Iva. Aumentare l’Iva per 7 miliardi in cambio di una riduzione del cuneo fiscale per 2,5 miliardi di euro non è un affare: è un autogol. E bene hanno fatto i nostri rappresentanti a opporsi con tutte le loro forze”. Lo scrive Matteo Renzi in un intervento sul ‘Corriere della Sera’. “Aumentare ...

Def : Di Maio - ‘se aumenta Iva viene meno senso Governo’ : Roma, 3 ott. (AdnKronos) – “Se aumenta l’Iva viene meno il senso di questo governo”. Lo dice Luigi Di Maio a Dritto e Rovescio. “Per me le tasse si devono abbassare e non aumentare. Il Movimento 5 Stelle non voterà mai nessuna legge di bilancio che aumenta l’Iva”. L'articolo Def: Di Maio, ‘se aumenta Iva viene meno senso governo’ sembra essere il primo su CalcioWeb.

M5S : se aumenta Iva il Governo non ha più senso : M5S: "Ancora oggi sui giornali sentiamo parlare di 'rimodulazione' dell'IVA. Lo ribadiamo per l'ennesima volta: no a giochini e giri di parole"

M5S : Iva non deve aumentare - altrimenti cadrà Governo : Roma – “Ancora oggi sui giornali sentiamo parlare di ‘rimodulazione’ dell’Iva. Lo ribadiamo per l’ennesima volta: no a giochini e giri di parole, l’Iva non deve aumentare. Questo governo nasce su due principi fondanti: il blocco dell’iva e il taglio dei parlamentari. Se uno dei due viene meno, allora si perde il senso di questo governo”. Così fonti M5s. L'articolo M5S: Iva non deve aumentare, altrimenti cadrà governo proviene da RomaDailyNews.

Governo : Di Maio - ‘mantenuta promessa di non aumentare Iva’ : Roma, 1 ott. (AdnKronos) – “Ho promesso agli italiani che l’Iva non doveva aumentare e abbiamo mantenuto la promessa”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, ospite di “Agora” su Raitre. L'articolo Governo: Di Maio, ‘mantenuta promessa di non aumentare Iva’ sembra essere il primo su CalcioWeb.

Manovra - il Governo approva il Def. Conte : Iva non aumenta. Deficit al 2 - 2% nel 2020 : Il governo ha trovato le risorse per evitare l'aumento dell'Iva. «La prima bella notizia è che sterilizziamo l'incremento dell'Iva, 23 miliardi sono stati trovati,...

Sondaggi - Pd-M5s : col Governo è gara in retro. Ma a sorpresa la stima per il Governo aumenta. Fratelli d’Italia vola al 9 (rubando alla Lega) : Il giudizio positivo nei confronti del governo Conte 2 è ancora minoranza ma in crescita settimana dopo settimana. Ma il nuovo esecutivo non fa bene ai partiti che hanno composto la maggioranza giallorossa. Sia il Pd che il M5s in un mese hanno perso infatti poco meno di 3 punti. I motivi sono diversi e dall’altra parte non è che la Lega abbia chissà quali scossoni visto che nello stesso periodo comunque registra un calo non da poco, di un ...

Di Maio : «Nuovi balzelli? Priorità del Governo sia giù le tasse - non aumentarle» : Luigi Di Maio interviene sul dibattito sulle tasse e con un post su Facebook taglia corto sull'ipotesi di nuovi balzelli: «Nuovi balzelli? Priorità del governo sia giù le...

Riscatto agevolato della laurea - il Governo sarebbe al lavoro per aumentare i beneficiari : Il Riscatto della laurea con lo sconto ideato dal Governo Lega-Movimento 5 Stelle a inizio anno ha avuto un enorme successo, infatti le richieste pervenute all' Inps hanno fatto registrare un'impennata in pochi mesi. Secondo i dati più aggiornati dell'Inps, in soli 4 mesi, da Marzo a Luglio 2019, le richieste di Riscatto della laurea sono state oltre 32mila, un numero maggiore rispetto alle domande di Riscatto dell'intero 2018, che furono circa ...