Google ha finanziato enti che negano il cambiamento climatico

Fonte : wired

(Di venerdì 11 ottobre 2019) Un’inchiesta del quotidiano inglese The Guardian ha scoperto che i finanziama sfondo politico cherivolge ad alcunisono andati anche a organizzazioni che si battono contro l’istituzione di leggi per la tutela dell’ambiente per contrastare il: si tratta del Competitive Enterprise Institute, un think tank statunitense che ha avuto un ruolo fondamentale nella decisione del presidente degli Usa Donald Trump di ritirarsi dall’accordo di Parigi. Queste donazioni sono in contrasto con l’immagine che la multinazionale di Mountain View si è ritagliata negli ultimi anni, annunciando tra l’altro un cospicuo taglio delle emissioni e l’intenzione di utilizzare plastica riciclata per i suoi prodotti hardware.ha provato a difendersi dicendo che i finanziamnon sono endorsement e rientrano in un tentativo di ...

