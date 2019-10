Giorgia Meloni | il sondaggio | il 72% degli italiani è per l' elezione diretta del

Sondaggio Index per Piazzapulita : crescono Giorgia Meloni e Matteo Renzi - le loro cifre : La Lega si conferma primo partito anche se in calo mentre perdono consensi gli altri due principali partiti, Pd e Movimento 5 stelle. crescono invece Fratelli d'Italia e Italia Viva. E' quanto emerge dal Sondaggio Index illustrato da Corrado Formigli in diretta a Piazzapulita, su La7. Le rilevazioni

Raffaele Fitto verso la candidatura in Puglia : lui smentisce - ma in pressing c'è Giorgia Meloni : Si fanno sempre più concrete le voci che danno Raffaele Fitto come candidato del centrodestra alla Regione Puglia nel 2020. Lui continua a negarlo ma ora, riporta Affaritaliani.it, il pressing da Roma si fa sempre più forte e l'europarlamentare di Fratelli d'Italia, dopo un weekend di riflessioni co

Giorgia Meloni - affare Copasir. Via libera al leghista Volpi in cambio di due governatori a Fratelli d'Italia : Una partita pesante e complessa, quella del Copasir. Alla fine la presidenza è andata a Raffaele Volpi, leghista, con Matteo Salvini che spunta una poltrona che può essere cruciale nei prossimi mesi, visto il caso Russiagate che rischia di travolgere il premier Giuseppe Conte (e che al Copasir dovrà

Giorgia Meloni - foto choc del dirigente di Fratelli d'Italia aggredito : come l'hanno ridotto : Lo hanno ridotto così, a una maschera di sangue. "Solidarietà e vicinanza a Danilo D'Amico, dirigente di Fratelli d'ItaIia a Ponza, aggredito mentre rientrava a casa", scrive in un post pubblicato sul suo profilo Twitter, Giorgia Meloni. "Il suo volto ricoperto di sangue ci lascia sgomenti", comment

DiMartedì - il sondaggio di Nando Pagnoncelli : Matteo Renzi in calo - Giorgia Meloni vola : Non si mette bene per Italia Viva di Matteo Renzi. Secondo l'ultimo sondaggio di Nando Pagnoncelli illustrato in diretta da Giovanni Floris a DiMartedì, su La7, il partito dell'ex premier ha perso 0,3 punti percentuali ed è sceso al 4,2 per cento. vola invece Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni che

Taglio parlamentari - Giorgia Meloni rivendica il risultato : "Ciò che vogliono gli italiani" : La riforma costituzionale sul Taglio dei parlamentari è passata a Montecitorio con 553 voti favorevoli, praticamente un plebiscito. Tra questi c'è anche quello di Giorgia Meloni. Intercettata dai giornalisti, la leader di Fratelli d'Italia ha espresso la sua soddisfazione per il via libera a Monteci

Live Non è la D’Urso - Giorgia Meloni su tutte le furie : «Non sono venuta qui a fare il pagliaccio» : Live – Non è la D’Urso, Giorgia Meloni su tutte le furie: «Non sono venuta qui a fare il pagliaccio». La leader di Fratelli d’Italia è l’ospite dell’uno contro tutti della quarta puntata del talk serale condotto da Barbara D’Urso. Dopo Matteo Salvini a Live non è la D’Urso torna un nuovo ospite politico. Durante la diretta della quarta puntata nel blocco dedicato all’uno contro tutti è arrivata ...

Giorgia Meloni Asfalta Aida Nizar in Diretta TV! : A Live – Non è la D’Urso arriva Giorgia Meloni che ha accettato di confrontarsi con le famose cinque sfere del programma di Carmelita. La situazione però precipita nel caos con l’intervento di Aida Nizar che attacca la leader di Fratelli d’Italia. Anche la D’Urso alla fine è dovuta intervenire per placare l’esuberante spagnola. Ecco nello specifico cosa è successo. Dopo Matteo Salvini anche un’altro ...

Live - Non è la d'Urso - Giorgia Meloni si arrabbia : 'Non sono qui a fare il pagliaccio' : A Live - Non è la d'Urso, Giorgia Meloni e Aida Nizar si sono rese protagoniste di uno scontro al vetriolo. Dopo l'arrivo di Matteo Salvini, la conduttrice Mediaset ha deciso di ospitare un altro personaggio politico. La leader di Fratelli d'Italia si è sottoposta al confronto con 5 vip agguerriti. Dietro le sfere questa settimana c'erano Giampiero Mughini, Alba Parietti, Roberto Alessi, Katia Ricciarelli e Aida Nizar. La prima ad aprire il ...

Giorgia Meloni processata dalla D'Urso - come risponde a Parietti e Mughini : "Non ho nulla di cui scusarmi" : La sfida di Giorgia Meloni ai cinque "vip" a Live - Non è la D'Urso si trasforma presto in un processo politico, nonostante gli sforzi di Barbara D'Urso per mantenere toni civili. Non c'è riuscita con Aida Nizar, la showgirl spagnola ex Grande Fratello che ha passato vari minuti semplicemente a insu

Imma Tataranni - la fiction di Rai 1 vince ancora la gara di ascolti. Juve-Inter da record - Barbara D’Urso con Giorgia Meloni fa il 13 - 3% - Fabio Fazio l’8% : La domenica sera, com’è noto, è televisivamente affollata. Gongola però Rai1 grazie a Imma Tataranni, la fiction con Vanessa Scalera regala la vittoria della serata alla prima rete del servizio pubblico. L’episodio “I giardini della memoria” è stato visto da 4.401.000 e il 19,5% di share, ascolti che permettono a Rai1 di doppiare Canale 5. Non è la D’Urso si ferma al 13,3% di share con 2.273.000 telespettatori pur ...

Live - Giorgia Meloni stende Aida Nizar : prima le ride in faccia poi le risponde in inglese. L'ex GF impazzisce : Una bella risata in faccia. Giorgia Meloni non poteva trovare risposta migliore alle provocazioni, obiettivamente sgradevoli, di Aida Nizar. La leader di Fratelli d'Italia è ospite di Barbara D'Urso a Live, su Canale 5, e si trova a dover ribattere colpo su colpo alle offese della showgirl spagnola.

Live Non è la D’Urso - Giorgia Meloni sbotta in diretta : “Non sono venuta qui a fare il pagliaccio” : Dopo Matteo Salvini, anche la leader di Fratelli D’Italia Giorgia Meloni è stata ospite di “Live Non è la D’Urso” nell’uno contro tutti. Tra gli “sferati” con cui ha dovuto confrontarsi c’erano Alba Parietti, Katia Ricciarelli, Aida Nizar e Giampiero Mughini: tutto stava procedendo senza intoppi finché l’ex concorrente del Grande Fratello, Aida Nizar, non ha iniziato a ripetere “io sono ...

Live - la Parietti sbotta contro Aida Nizar che insulta Giorgia Meloni : "Ma sai chi hai davanti?" : Anche Alba Parietti rimane disgustata dal siparietto di Aida Nizar. La spagnola ex Grande Fratello, ospite di Live - Non è la D'Urso, trascorre interi minuti a provocare e insultare Giorgia Meloni, in studio insieme a lei da Barbara D'Urso su Canale 5. Uno show personale di dubbio gusto che provoca