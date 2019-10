Giochi da Matti | Matteo Nicoletta alla scoperta delle competizioni sportive più assurde

Fonte : davidemaggio

(Di venerdì 11 ottobre 2019)daSono lepiù strambe,e irriverenti d’Europa quelle che animeranno il nuovo programma di Blaze (su Sky al 124) dal titoloda. La nuova produzione originale debutterà questa sera alle 22.15 e potrà contare sulla presenza di, attore già tra i protagonisti della serie comedy Romolo + Giuly.non si limiterà a guidare il racconto del programma, ma si cimenterà in prima persona nelle folli e anticonvenzionali gare: il lanciouova, la corsa con mogli sulle spalle, la regata su gigantesche zucche; fino ai famosidi Scozia, gli Highland Games, che prevedono il lancio del tronco e del macigno. In ogni episodio l’attore, soprannominato anche ‘barone’, si troverà immerso nelle tradizioni, negli usi e nei costumilocalità europee in cui farà tappa; si allenerà con i vari ...

