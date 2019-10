Ginnastica | Mondiali 2019 | Melanie De Jesus e Sam Mikulak vincono il Premio Eleganza

Ginnastica - Mondiali 2019 : Nikita Nagornyy trionfa nell’all-around - che bis dopo gli Europei! Dalaloyan e Xiao si arrendono : Il russo Nikita Nagornyy è il nuovo Campione del Mondo all-around, il 22enne si è imposto alla Schleyer Halle di Stoccarda (Germania) col totale di 88.772 punti e ha così completato la stagione perfetta dopo aver vinto il concorso generale degli Europei in primavera e aver trionfato nel concorso a squadre iridato due giorni fa. Il ragazzo di Rostov è stato il più costante in questo pomeriggio e si è reso protagonista di sei esercizi di assoluto ...

LIVE Ginnastica - Mondiali 2019 in DIRETTA : Nikita Nagornyy Campione all-around! Edalli 17esimo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Grazie a tutti per averci seguito. Appuntamento a domani (ore 16.00) con le Finali di Specialità, ci sarà Marco Lodadio agli anelli. 18.52 Il russo Nikita Nagornyy è il nuovo Campione del Mondo all-around (88.772), firma la doppietta dopo il trionfo agli Europei. Il suo connazionale Artur Dalaloyan è costretto ad abdicare e si accontenta dell’argento (87.165) davanti all’ucrainoa ...

LIVE Ginnastica - Mondiali 2019 in DIRETTA : Nagornyy e Xiao si sfidano per l’oro all-around! Battaglia finale alla sbarra : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.29 Nell’ultima rotazione: Nagornyy, Ruoteng e Dalaloyan alla sbarra con Wei, Verniaiev al corpo libero. 18.27 CLASSIFICA DOPO LA QUINTA ROTAZIONE. Il russo Nikita Nagornyy è in testa con 74.606, ha sei decimi di vantaggio sul cinese Xiao Ruoteng. Più distaccati il russo Artur Dalaloyan (72.932), l’ucraino Oleg Verniaiev (72.807), il cinese Sun Wei (72.523). Ludovico Edalli ...

LIVE Ginnastica - Mondiali 2019 in DIRETTA : Finale all-around maschile - Mikulak in testa a metà gara! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.29 Tra poco la quarta rotazione. Mikulak al corpo libero. Nagornyy, Xiao e Dalaloyan al volteggio. 17.27 CLASSIFICA A META’ GARA. Lo statunitense Sam Mikulak è al comando con 44.291 tallonato dal russo Nikita Nagornyy (44.240) e dal cinese Xiao Ruoteng (43.958), leggermente più indietro l’ucraino Oleg Verniaiev (43.666), il russo Artur Dalaloyan (43.633) e il giapponese Kazuma ...

LIVE Ginnastica - Mondiali 2019 in DIRETTA : Finale all-around maschile - Xiao mette la freccia sui russi : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.12 Rimane nelle posizioni che contano anche l’ucraino Oleg Verniaiev con un rilevante 43.666 al volteggio. 17.10 Artur Dalaloyan recupera subito mezzo punto sull’avversario diretto: 14.433 per il russo agli anelli. 17.08 L’esercizio agli anelli non è uno dei punti di forza di Xiao: 13.933 per il cinese. 17.03 Ora Xiao e i due russi andranno agli anelli mentre Mikulak al ...

LIVE Ginnastica - Mondiali 2019 in DIRETTA : Finale all-around maschile - che battaglia per l’oro tra i tre big! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.41 Tutto pronto per ripartire. 16.36 Ora i minuti di riscaldamento agli attrezzi. 16.34 Tra poco la seconda rotazione. Dalaloyan, Nagornyy e Ruoteng saranno al cavallo con maniglie. Ludovico Edalli è tredicesimo col 13.866 al volteggio e ora si trasferisce alle amate parallele pari. 16.32 CLASSIFICA. Al comando il russo Artur Dalaloyan con 15.200, alle sue spalle il connazionale Nikita ...

LIVE Ginnastica - Mondiali 2019 in DIRETTA : Finale all-around maschile - battaglia a tre per l’oro. Dalaloyan contro Nagornyy e Xiao : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.55 Dalaloyan, Nagornyy e Xiao incominceranno al corpo libero, Edalli sarà invece al volteggio. Tra i possibili outsider il giapponese Kaya e gli ucraini Pakhniuk e Verniaiev. 15.53 L’Italia sarà rappresentata da Ludovico Edalli, già qualificato alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Può puntare a un piazzamento attorno alla 15^ posizione. 15.51 Il cinese Xiao è ancora deluso ...

Ginnastica - Mondiali 2019 : Simone Biles a caccia dell’ultimo record. Le Finali di Specialità per diventare la più medagliata di sempre : Simone Biles è semplicemente la ginnasta più forte di tutti i tempi, un concentrato di bravura che supera qualsiasi logica della fisica e che ha stravolto la Ginnastica artistica. Negli ultimi sei anni ha alzato costantemente l’asticella, ha inventato elementi impossibili, ha portato questo sport a livelli cosmici e soprattutto ha vinto tutto: non perde un all-around dal marzo 2013 quando all’American Cup venne sconfitta da Katelyn ...

Ginnastica - Mondiali 2019 : Finale all-around. Battaglia a tre per il titolo : Dalaloyan - Nagornyy e Xiao per lo scettro : La Finale all-around maschile aveva regalato grandissime emozioni ai Mondiali dello scorso anno quando Artur Dalaloyan e Xiao Ruoteng conclusero con lo stesso punteggio, il titolo venne assegnato al russo per la regola degli scarti e il cinese si dovette accontentare dell’argento. L’incredibile epilogo del concorso generale a Doha ha regalato grandissime emozioni al pubblico e oggi pomeriggio (dalle ore 16.00) andrà in scena una ...

Ginnastica - Mondiali 2019 : l’Italia femminile termina la corsa - cosa faranno le Fate? Il programma tra allenamenti - vacanze e gare : L’Italia femminile ha terminato i Mondiali 2019 di Ginnastica artistica, le azzurre non si sono infatti qualificate per le Finali di Specialità che andranno in scena nel weekend. La rassegna iridata si è conclusa con la storica impresa delle Fate che hanno conquistato la medaglia di bronzo nella gara a squadre, una vera e propria impresa della nostra Nazionale che ha riscritto la storia di questo sport entro i nostri confini. cosa faranno ...

Ginnastica artistica oggi - Mondiali 2019 : orario d’inizio e come vederli in tv. Finale all-around - tutti gli azzurri in gara (11 ottobre) : oggi venerdì 11 ottobre si disputa la Finale all-around maschile dei Mondiali 2019 di Ginnastica artistica, a Stoccarda (Germania) si preannuncia grande spettacolo nella gara che premia il Redella Polvere di Magnesio cioè l’atleta più completa, la migliore nel concorso generale individuale. Confronto serratissimo tra il russo Artur Dalaloyan (detentore del titolo), il cinese Xiao Ruoteng (l’anno scorso secondo ma con lo stesso ...

Mondiali di Ginnastica – Simone Biles mostruosa : sedicesimo titolo iridato - oro nell’all-around : Simone Biles eccezionale a Stoccarda: oro per la statunitense nell’all-around Simone Biles ha dimostrato ancora una volta di essere un’atleta immensa: la ginnasta statunitense ha conquistato oggi il suo sedicesimo titolo Mondiale, dominando per la quinta volta l’all-around. Ancora un oro per la statunitense a Stoccarda che a 22 anni vanta un bottino di 22 medaglie, ad una sola dal record della bielorussa Scherbo. ...

Ginnastica - Mondiali 2019 : Simone Biles - la padrona dell’artistica. Quinta apoteosi - la più grande di sempre : ha rivoluzionato lo sport : Trovare gli aggettivi giusti per descrivere Simone Biles diventa sempre più difficile, ormai il rischio di finire nel banale è davvero molto elevato. Siamo semplicemente di fronte alla più forte ginnasta di tutti i tempi, alla più strabiliante, a quella capace di spingere questo sport ai limiti dell’umano, a un’atleta in grado di eseguire movimenti che soltanto lei è capace di fare. Anzi, li inventa proprio dal nulla, immaginando ...

Ginnastica - Mondiali 2019 : l’infortunio di Elisa Iorio - cosa si è fatta l’azzurra? Perché non ha terminato l’all-around? : Elisa Iorio si è infortunata durante la Finale all-around dei Mondiali 2019 di Ginnastica artistica che si è disputata oggi pomeriggio alla Schleyer Halle di Stoccarda (Germania). L’azzurra, dopo due esercizi poco brillanti alla trave e al corpo libero, si è trasferita al volteggio dove ha eseguito il doppio avvitamento, ma purtroppo è caduta e si è fatta male alla caviglia e al piede sinistro. Il DT Enrico Casella ha voluto ...