Gina Lollobrigida Io amica di Marylin Monroe | aveva bisogno di affetto e

Gina Lollobrigida - Javier Rigau : "Isolata da tutti per prendersi tutto il patrimonio" (video) : prosegui la letturaGina Lollobrigida, Javier Rigau: "Isolata da tutti per prendersi tutto il patrimonio" (video) pubblicato su Gossipblog.it 29 settembre 2019 18:39.

JAVIER RIGAU - "MARITO" Gina LOLLOBRIGIDA/ "Mi fa una pena enorme...' - Domenica Live - : JAVIER RIGAU, "marito" GINA LOLLOBRIGIDA, replica alle accuse della donna a Domenica Live. RIGAU prende di mira in particolare Andrea Piazzolla.

Javier Rigau - 'marito' Gina Lollobrigida/ 'Mai sposati' - lui replica - Domenica Live - : Javier Rigau, 'marito' Gina Lollobrigida oggi replica alle accuse della donna a Domenica Live: le parole della diva a Domenica In.

Gina LOLLOBRIGIDA/ 'Io dei miei soldi faccio quello che voglio!' - Domenica In - : GINA LOLLOBRIGIDA ospite a Domenica In: la violenza subita, il rapporto difficile con il figlio e le dichiarazioni sul suo denaro.

Domenica In - Mara Venier scoppia in lacrime con Gina Lollobrigida : “Non so cosa darei per avere mia madre qui un solo minuto” : Mara Venier non ha trattenuto le lacrime mentre stava parlando con Gina Lollobrigida del rapporto difficile che c’è ormai tra l’attrice ospite di Domenica In e il figlio. Sentendo la tristezza della Lollobrigida nel raccontare i loro problemi, la conduttrice si è rivolta direttamente a Mirko, invitandolo a mettere da parte il rancore e fare un passo verso la mamma, prima che sia troppo tardi. “Potessi farlo io” ha detto ...

Lo sfogo di Gina Lollobrigida : Con i miei soldi faccio quello che voglio : Su Rai Uno torna Mara Venier con Domenica In. Lo show pomeridiano di grande successo nella scorsa stagione televisiva, e che alterna momenti di grande emozione e di divertimento, è di nuovo in onda da appena due settimane e, il salotto di Rai Uno, pullula già di grandi ospiti. Nella puntata di domenica 22 settembre, tra i tanti, spunta Gina Lollobrigida.\\ La celebre attrici di fama internazionale, di fronte le telecamere, ricostruisce nel ...

Gina Lollobrigida ospite nella seconda puntata di Domenica In - : Carlo Lanna "Con i soldi faccio quello che voglio", lo sfogo della Lollobrigida su Rai Uno. Per i dettagli visita il sito www.raiplay.it ?

Domenica In - Gina Lollobrigida s’infuria : “Faccio quello che voglio!” : Gina Lollobrigida a Domenica In: “Coi miei soldi faccio quello che voglio!” Oggi è Domenica e come poteva mancare la zia Mara Venier con una nuova puntata di Domenica In? Oggi è stata ospite la grande Gina Lollobrigida per parlare dei suoi amori sfortunati, ripercorrere la sua sfavillante carriera e fare delle precisazioni sul suo rapporto con il manager Andrea Piazzolla. Proprio nel corso dell’intervista si è parlato della ...

Gina Lollobrigida/ "Ex mi fece perdere i sensi e violentò - fu perfido…" - Domenica In - : Gina Lollobrigida a Domenica In: dalla violenza subita da ragazza al rapporto difficile con il figlio Mirko 'non ragiona più'.

Evento speciale al centro McArthurGlen con Gina Lollobrigida : Il 18 settembre nel centro McArthurGlen Evento speciale dedicato alla straordinaria diva e al “king dei paparazzi”. Ad applaudire Gina, la sua grande amica Nancy Brilli e Livio Beshir. La musica è affidata al vintage swing di Peggy Sue & The Dynamites. Il prossimo 18 settembre un’ospite straordinaria festeggerà il grande successo della mostra 40 scatti della mia Dolce Vita assieme a Rino Barillari. La splendida Gina Lollobrigida, ...

Domenica In anticipazioni : Gina Lollobrigida torna da Mara Venier : anticipazioni Domenica In: ci sarà un’intervista speciale a Gina Lollobrigida Il conto alla rovescia è iniziato. Domenica prossima, 15 settembre, Mara Venier tornerà al timone di Domenica In, forte del successo della scorsa stagione televisiva. La formula del programma resterà la stessa: tante interviste a colleghi e amici pronti a raccontarsi in modo generoso. Tra gli ospiti della prossima edizione del programma Domenicale di Rai1 ci ...

Miss Italia celebra gli 80 anni e vince con Gina Lollobrigida e miss storiche : miss Italia compie 80 anni e, per l’occasione, a tutto il concorso è stata data un’aria celebrativa. Ma chi vincerà questa importante edizione? Negli anni miss Italia è stato un concorso ammirato, desiderato da molte ragazze e, spesso, anche bistrattato. Nonostante le polemiche, il programma è riuscito ad arrivare alla sua ottantesima edizione, trasmessa di nuovo su Rai 1 dopo anni di messa in onda su La7, e, tra celebrazione per le miss passate ...

Miss Italia - celebra gli 80 anni e vince con Gina Lollobrigida e miss storiche : miss Italia compie 80 anni e, per l’occasione, a tutto il concorso è stata data un’aria celebrativa. Ma chi vincerà questa importante edizione? Negli anni miss Italia è stato un concorso ammirato, desiderato da molte ragazze e, spesso, anche bistrattato. Nonostante le polemiche, il programma è riuscito ad arrivare alla sua ottantesima edizione, trasmessa di nuovo su Rai 1 dopo anni di messa in onda su La7, e, tra celebrazione per le miss passate ...

Gina LOLLOBRIGIDA/ 'Sono stata drogata e violentata da un ex fidanzato' : GINA LOLLOBRIGIDA racconta se stessa e il suo passato difficile in un'intervista alla Stampa: 'Anch'io sono stata violentata'.