Giappone | Mercedes davanti alle Ferrari nelle FP1 E sabato cancellato

LIVE F1 - GP Giappone 2019 in DIRETTA : prove libere 2 - nuovo scontro tra Ferrari e Mercedes - qualifiche rinviate a domenica : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Presentazione del weekend – Programma del giorno – I possibili orari del weekend in caso di tifone Le parole di Vettel – Le parole di Leclerc Buongiorno e ben ritrovati con la DIRETTA LIVE di OA Sport della seconda sessione di prove libere del Gran Premio del Giappone 2019 di Formula 1. Sullo storico tracciato di Suzuka la Ferrari cercherà di chiudere al meglio questa ...

F1 - GP Giappone 2019 : Ferrari e Red Bull sfidano Mercedes per interrompere la striscia positiva a Suzuka - attenzione alla variabile meteo… : Il circus si sposta nel Paese del Sol Levante per affrontare uno degli appuntamenti più attesi dell’intero calendario, il Gran Premio del Giappone. Questo weekend va in scena infatti la 35esima edizione del GP nipponico valevole per il Mondiale di Formula 1, la 31esima disputata sulla pista di Suzuka (le altre quattro si sono svolte al Fuji), che potrebbe essere decisiva per l’assegnazione del titolo mondiale costruttori 2019 alla ...

F1 - GP Giappone 2019 : la Mercedes si presenta con un nuovo pacchetto aerodinamico a Suzuka : Il Mondiale di F1 2019 torna protagonista in Giappone, sul celebre tracciato di Suzuka. I team dovranno essere pronti a ogni evenienza perché il meteo previsto non promette nulla di buono, visto che nella zona asiatica si sta abbattendo il tifone tropicale Hagibis. La Mercedes, reduce dalla doppietta di Sochi (Russia), vuol far valere la propria superiorità nell’appuntamento nipponico, a prescindere dalle condizioni climatiche incontrate. ...

Formula 1 - il Gp del Giappone può consegnare il titolo Costruttori : Mercedes campione del mondo a Suzuka se… : Il team di Brackley può festeggiare il titolo iridato dei Costruttori già a Suzuka, basterà conquistare 14 punti in più della Ferrari Il Gran Premio del Giappone potrebbe già consegnare il titolo mondiale Costruttori alla Mercedes, basterà infatti conquistare quattordici punti sulla Ferrari per festeggiare già a Suzuka. Il calcolo infatti è presto fatto: nelle restanti quattro gare del Mondiale si potranno conquistare 176 punti e, al ...

Formula 1 - Mercedes agguerrita a Suzuka : Wolff svela importanti novità per il Gran Premio del Giappone : Il team principal della Mercedes ha rivelato che sono previsti degli aggiornamenti sulle macchine di Hamilton e Bottas per il week-end di Suzuka La Mercedes non sta con le mani in mano e, in vista del Gran Premio del Giappone, ha deciso di sviluppare ulteriormente la W10. Stando a quanto riferito da Toto Wolff, sono previsti degli aggiornamenti sulle monoposto di Hamilton e Bottas a Suzuka, un passo in avanti per provare a contrastare con ...

F1 - GP Giappone 2019 : la pista di Suzuka ai raggi X. Favorevole a Mercedes o Ferrari? E la Red Bull… : Signore e signori è tempo di una delle piste più belle, complete, difficili e allo stesso tempo affascinanti dell’intero calendario della Formula Uno. Stiamo parlando di Suzuka, dove si correrà il Gran Premio del Giappone. Il circuito nipponico è tra quelli più tecnici e spettacolari in calendario. Lungo 5807 metri propone 17 curve (7 a sinistra e 10 destra), tra cui le famose 130R (curva 15), il tornantino Hairpin (curva 10) e Casio ...

F1 - GP Giappone 2019 : la pista di Suzuka un feudo Mercedes dal 2014. La Ferrari proverà a scalfirlo : Scontata la pausa di una settimana dopo Sochi per la Formula 1 è già tempo di riaccendere i motori in vista dell’imminente GP del Giappone 2019. La Ferrari deve smettere di leccarsi le ferite per quanto accaduto in Russia e guardare avanti, consapevole di avere un altro importante test dinnanzi a sé. Nonostante il terzo posto dell’ultima corsa Charles Leclerc continua ad essere il pilota del momento e cercherà di dare del filo da ...