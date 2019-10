Gad Lerner a PiazzaPulita | Perché neppure il Pd non vuole votare lo ius

Pontida - insulti a Gad Lerner e schiaffo a videomaker di Repubblica. Salvini : “Questi non sono giornalisti ma spesso calunniatori” : “Questi non sono giornalisti ma spesso calunniatori”: il segretario della Lega Matteo Salvini ha descritto così quanto accaduto a Pontida nello scorso fine settimana, riferendosi agli insulti nei confronti del giornalista Gad Lerner e all’aggressione al videomaker di Repubblica Antonio Nasso, in entrambi i casi ad opera di alcuni militanti del Carroccio. Ospite di Aria pulita su 7gold, l’ex ministro dell’Interno ha ...

