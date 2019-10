Gabriele Salvatores | perché ha senso viaggiare

Fonte : gqitalia

(Di venerdì 11 ottobre 2019) On the road:ci torna con il suo nuovo film, Tutto il mio folle amore (reduce dalla Mostra del Cinema di Venezia, in sala dal 24/10), nel 50° della scomparsa di Jack Kerouac. Sul numero di GQ di ottobre, che celebra i 20 anni del magazine,scrive deldel viaggio. «Nel 1968 avevo 18 anni e una passione per il cinema indipendente on the road. I registi americani, e Wim Wenders in Europa, ne avevano fatto un genere, e la possibilità di trovarsi nella vastità dello spazio, nell’incedere verso l’orizzonte, mi affascinava enormemente. Fin dall’infanzia, d’altronde, ho assorbito i classici della letteratura sul tema del viaggio: Jack London, Herman Melville, Joseph Conrad. Romanzi fondamentali, insostituibili. Eppure, la mia storia con Jack Kerouac resta un capitolo a sé. On the Road è stato uno dei ...

angiuoniluigi : RT @repubblica: RepMagazine Salvatores racconta il nuovo film: 'Tutto il mio folle amore' - Italia_Notizie : RepMagazine Salvatores racconta il nuovo film: 'Tutto il mio folle amore' - repubblica : RepMagazine Salvatores racconta il nuovo film: 'Tutto il mio folle amore' -