Francesco Chiofalo e quel video con il peluche | Pensavo che nel 2020 una cosa del

Fonte : blogo

(Di venerdì 11 ottobre 2019)torna a far parlare di sè. No, stavolta non si tratta di un nuovo capitolo della tormentata saga con Antonella Fiordelisi,che apparentemente è accantonata, ma stavolta si tratta di qualdi molto più frivolo. E' diventato virale ilnella quale Lenticchio all'interno di un negozio prende unper simulare un atto sessuale piuttosto chiaro.Un atto che probabilmente, per quanto ironico, ha sottovalutato dato che alcuni utenti del web e suoi followers si sono sorpresi nel vedere il giovane alle prese con un pupazzo. Così anche stavolta è corso ai ripari rispondendo alle critiche dal suo profilo Instagram: Ok, ho visto che sono usciti dei post con questo mio, con sotto commenti delle persone scandalizzate, come chissà che ho fatto… Cioè, allora, primase qualcuno s’è sentito offeso da questochiedo scusa, ma sinceramente, ...

EsteemItaly : (VIDEO) - FRANCESCO CHIOFALO FA #SCANDALO IN UN NEGOZIO SIMULANDO #SESSO CON UN PELUCHE, IL VIDEO CHE STA FACENDO D… - Lamorte_Lamorte : Ma come fa un coglione patologico come Francesco Chiofalo ad avere 1,5 milioni di followers? Anche a me stava simpa… - Noovyis : (Francesco Chiofalo, scandalo per quel gesto sconcio: ricoperto di insulti) Playhitmusic - -