Forze Armate | FESI 2019 | calcolo indennità spettante | le proposte

Assunzioni Forze Armate 2019-2020 : Conte conferma i 12 mila posti : Assunzioni Forze Armate 2019-2020: Conte conferma i 12 mila posti Buone notizie per chi vuole entrare nelle Forze Armate: Assunzioni vista, come confermato di recente dal premier Giuseppe Conte, che ha anche parlato di numeri, citando 12 mila posti disponibili a breve. L’obiettivo del governo, infatti, è quello di rafforzare la sicurezza, in particolar modo in quelle aree del Paese dove la criminalità organizzata si fa più sentire. ...

Concorsi Polizia e Forze Armate 2019 - autorizzate 12mila assunzioni : Firmato il DPCM 4 Settembre 2019 che autorizza l’assunzione a tempo indeterminato di ulteriori unità a supporto delle Amministrazioni del comparto sicurezza – difesa e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Già a partire dall’Ottobre 2019 verranno attivate queste procedure di reclutamento straordinarie, anche con Concorsi Polizia e Forze Armate, per circa 12.000 posti di lavoro suddivisi tra: Polizia; Carabinieri; Vigili ...

Riordino carriere Forze Armate e Polizia e straordinari pagati. Gli importi : Riordino carriere Forze Armate e Polizia e straordinari pagati. Gli importi Riordino carriere Forze Armate e Polizia: il premier Conte ha promesso che il progetto sarà portato a compimento prima del 2020. Tra le priorità del nuovo esecutivo giallorosso anche l’ormai annoso problema del pagamento degli straordinari. Forze Armate e Polizia: Conte bis promette Riordino carriere e pagamento straordinari Non ha avuto abbastanza tempo l’ex ...

Concorsi pubblici 2019 : tutti i bandi per Polizia - Carabinieri - Guardia di Finanza e Forze Armate : Come previsto dalla Legge di Bilancio 2019, i Concorsi pubblici per Forze di Polizia e Forze Armate quest’anno sono numerosi. Il Governo ha infatti autorizzato un piano di assunzioni straordinarie per incrementare i servizi di prevenzione e sicurezza. Vediamo assieme i Concorsi più rilevanti per: Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza ed Esercito. Rimani aggiornato con lo speciale Concorsi pubblici Concorsi pubblici 2019: 2200 volontari ...

Cinecittà World - ‘Viva l’Italia’ : Forze Armate tra show e attrazioni : Roma – Gazzelle, volanti, auto storiche, laboratori della scientifica, mezzi militari, simulatore di navi, unita’ cinofile, fanfare e atleti dei gruppi sportivi si raduneranno a Cinecitta’ World dal 6 al 15 settembre per un evento unico in Italia. Le Forze Armate e le Forze dell’ordine italiane, a cui da quest’anno si e’ aggiunto anche il corpo dei Vigili del Fuoco, daranno vita a ‘Viva ...

Forze Armate - arrivano i «baschi rosa» contro il terrorismo : arrivano i «baschi rosa»: succede alla Scuola Addestramento di Specializzazione di Orvieto, quella che prepara i «baschi verdi» della Guardia di Finanza, i reparti composti da finanzieri specializzati in tecniche di polizia, e che sono una componente speciale del Corpo. Per la prima volta, anche le donne possono accedere alla formazione. I baschi verdi sono proprio quelli che ricordano i berretti verdi dei film d’azione americani, «ma la loro è ...

L’Amazzonia continua a bruciare - Bolsonaro invia Forze armate. Il Mondo in allarme ma nessuno fa nulla : Il fumo prodotto dagli incendi che stanno devastando l'Amazzonia in questi giorni puo' essere visto persino dallo spazio: a catturarne le immagini sono stati il satellite Sentinel 3, del programma europeo Copernicus dell'Agenzia spaziale europea (Esa), e quello della Nasa, Suomi National Polar-orbiting Partnership. La foto di Suomi Npp mostra il fumo e gli incendi che si estendono per diversi stati brasiliani, tra cui quelli di Amazonas, Mato ...

