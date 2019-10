Forza Italia aderisce a manifestazione Lega ma tensioni su Regionali

Disservizi Ast a Scicli Forza Italia : Forza Italia Giovani e Forza Italia Scicli dopo avere ricevuto diverse segnalazioni su gravi Disservizi dell’Ast ha avuto un incontro proficuo

Calabria - Forza Italia : “Il centrodestra candida Occhiuto”. Lega : “Non lo sosteniamo - meglio persone senza problemi con la giustizia” : Forza Italia annuncia che in Calabria il candidato a presidente della Regione sarà Mario Occhiuto. E il centrodestra si spacca. È avvenuto tutto in poche ore. A dare il via alle polemiche è stato il coordinamento nazionale del partito di Berlusconi, composto da Antonio Tajani, Annamaria Bernini, Mariastella Gelmini e Sestino Giacomini, che ha ufficializzato il nome del sindaco di Cosenza con un comunicato stampa, accogliendo la indicazioni del ...

Caos in Calabria. Forza Italia sceglie Occhiuto come candidato ma la Lega non ci sta : Il Centro-destra si spacca sul nome del candidato per le elezioni in Calabria. Forza Italia ufficializza Mario Occhiuto, sindaco di Cosenza, per guidare la coalizione di centro-destra ma la Lega non è assolutamente convinta della scelta dei forzisti. Il Carroccio infatti ha già dichiarato che non sosterrà Mario Occhiuto perché “ci sono tante donne e uomini calabresi (senza problemi con la giustizia) che possono ...

Forza Italia scioglie i dubbi : in piazza contro il governo il 19 ottobre con Lega e Fratelli d’Italia : Il centrodestra ritrova l’unità anche in piazza. Forza Italia aderirà alla manifestazione contro il governo del 19 ottobre, a piazza San Giovanni a Roma. A dare il via libera definitivo – dopo settimane di equilibrismi – è stato lo stesso Silvio Berlusconi con una nota in cui invita iscritti, simpatizzanti ed elettori a partecipare. “La politica economica del governo, come emerge dalla nota economica del Def – ...

Passa la risoluzione sul Def per soli tre voti - Forza Italia : “Maggioranza a rischio” : È stata approvata la risoluzione di maggioranza sulla nota di aggiornamento al Def con un margine di soli tre voti. Pesano le numerose assenze in parlamento di area 5 Stelle, ma le opposizioni parlano di un "rischio grosso per la maggioranza". Polemiche anche interne alla maggioranza dove Pd e Italia Viva accusano i parlamentari del Movimento 5 Stelle.Continua a leggere

Rovigo - giovane coordinatore di Forza Italia pestato da due sconosciuti : Andrea Bernagozzi, studente modenese di scienze politiche, si trovava nella città veneta per fare visita a un amico. Nel cuore della notte, mentre stava conversando con un ragazzo di colore, due persone si sono avvicinate e lo hanno aggredito, forse per motivi politici. Era andato a Rovigo per passare un po' di tempo con un amico, ma nella città veneta, nella notte di domenica, è stato picchiato violentemente da due persone di circa 30 anni, ...

Sondaggi politici elettorali : Matteo Renzi sorpassa Forza Italia - Lega e M5S in calo : In questi primi giorni del mese di ottobre sono stati pubblicati diversi Sondaggi politici. Tra i tanti istituti di ricerche c’è come di consueto SWG, che ha reso noto l’orientamento di voto degli Italiani. Rispetto alla settimana precedente ci sono delle variazioni importanti. Innanzitutto c’è da segnalare il sorpasso del partito di Matteo Renzi nei confronti di Forza Italia, che sta perdendo sempre più consensi tra i cittadini. In secondo ...

"Forza Italia non fa più per me". Polverini passa a Italia Viva? : Matteo Renzi è "bravo, scaltro, efficace" e "con tre interviste" è già passato dal 3% al 4% nei sondaggi: lo sottolinea l'ex governatore del Lazio, Renata Polverini, in un'intervista al Fatto Quotidiano in cui critica Forza Italia perché "supina al sovranismo leghista" e lascia capire che potrebbe passare a Italia viva. La Polverini si è autosospesa dal gruppo parlamentare di Forza Italia per i conflitti sorti ...

Per Italia punti di Forza da green economy : Roma, 7 ott. (Adnkronos/LabItalia) – Come mostrano le analisi effettuate da Unioncamere e Symbola, il nostro Paese vanta una serie di primati e di punti di forza sul fronte della green economy. Sono una su 4, è stato ricordato oggi a Roma in occasione dell’Eurochambres economic forum (Eef), le imprese Italiane extra-agricole che negli ultimi 5 anni hanno scommesso sull’economia verde, investendo sulla sostenibilità e ...

Giovanni Toti escluso dal vertice del centrodestra : "Non avevo nulla da dire. Forza Italia sta per scomparire" : Al vertice del centrodestra mancava Giovanni Toti. "Sono stato escluso dal faccia a faccia tra Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi? Non avevo nulla da dire...", commenta laconico il governatore della Liguria, a margine dell'evento "Infrastrutture e Olimpiadi" tenutosi all'hotel Palazz

Taglio parlamentari - al via la discussione alla Camera. Forza Italia annuncia il sì. Il renziano Rosato : “Lo voto - ma non felice” : È cominciata nell’Aula della Camera la discussione generale sul ddl costituzionale per il Taglio dei parlamentari, “la più attesa e promessa degli ultimi decenni, scelta obbligata per restituire credibilità alle Istituzioni”, ha detto il relatore Cinquestelle Giuseppe Brescia. Sono sedici i deputati che si sono iscritti a parlare nel dibattito, oltre al relatore ed al rappresentante del governo. Forza Italia ha annunciato il suo voto ...

Polverini in prima fila a sentire Renzi dopo l’autosospensione da Fi : “Italia Viva arriva dritto all’elettorato più moderato di Forza Italia” : Neanche 24 ore dopo l’annuncio di essersi autosospesa da Forza Italia, venerdì 4 ottobre la deputata Renata Polverini è andata a sentire in prima fila l’intervento di Matteo Renzi alla convention “Festival delle città”. Organizzata dal sindaco di Pesaro Matteo Ricci, vedeva anche la partecipazione, in qualità di ex sindaco di Pavia, del parlamentare forzista Alessandro Cattaneo che ha provato a spegnere le polemiche: ...

Giuseppe Conte - gira una voce : crisi e nuovo premier. Parla un ex ministro : "Forza Italia nel governo" : La vera paura di Giuseppe Conte non è solo che Matteo Renzi faccia cadere il governo, ma che completi l'opera eliminando semplicemente il premier, sostituendolo. Sono giorni turbolenti a Palazzo Chigi, l'avvocato è chiamato a rispondere alle quotidiane "provocazioni" del fresco leader di Italia Viva

Piscina comunale a Scicli - interviene Forza Italia Giovani : Anche Forza Italia Giovani interviene sulla notizia della realizzazione della Piscina comunale a Scicli, grazie all’approvazione di un emendamento FI