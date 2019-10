Fortnite | un' immagine comparsa sull' App Store italiano mostrerebbe la nuova mappa

Fonte : eurogamer

(Di venerdì 11 ottobre 2019) A quanto pare, secondo un'apparsa all'interno dell'App, la prossima stagione dirinominerà il gioco in: Capitolo 2 e, come previsto, lasubirà un restyling completo.Non appena l'è apparsa sul negozio, i forum di Reddit e Twitter l'hanno pubblicata facendo così il giro del web. La figura mostra tre dei personaggi predefiniti diin nuovi abiti, che fissano un nuovo paesaggio. Inoltre in lontananza c'è un fiume con delle barche, il primo veicolo acquatico del gioco, e nuove posizioni.I dataminer il mese scorso hanno scovato in alcuni file nuovi nomi che indicherebbero la presenza di luoghi inediti che con buona probabilità entreranno a far parte della prossima stagione.Leggi altro...

ItaEsports_IES : Fortnite 2? Un immagine dall'app store italiano svela il secondo capitolo di Fortnite! - - Eurogamer_it : Un'immagine comparsa sull'App Store italiano potrebbe confermare l'arrivo di una nuova mappa in #Fortnite. - LyseFoundation : Esport Experience By LYSE Foundation. Una nuova rubrica che racconterà tramite immagine cos'è l'esport ALL AROUND… -