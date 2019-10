Fornero contro il M5S | ' Nati su presupposti che non hanno fatto bene al Paese'

Fonte : Blastingnews

(Di venerdì 11 ottobre 2019) Negli ultimi giorni si parla molto di evasione fiscale e della possibilità che presto possano essere inasprite le sanzioni per chi si macchia della colpa di truffare o sfuggire al Fisco. Sul tema è intervenuta Elsa. L'ex Ministro, da ospite della trasmissione di La7 Tagadà, ha manifestato un certo scetticismo rispetto alla possibilità che si possa esibire un evasore destinato a finire in carcere come un trofeo. Allo stesso modo non ha mancato di lanciare qualche frecciata al M5S. Proprio i pentastellati sembrano i più decisi nel pigiare sull'acceleratore affinché si possano far andare in vigore norme che facciano finire dietro le sbarre soprattutto i grandi evasori. Elsanon crede a evasori in carcere come trofeo Per manifestare il suo dissenso nei confronti di quelle che sono le idee grilline, Elsasceglie di parlare dalle radici del Movimento Cinque Stelle. ...

