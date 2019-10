Formula 1 – Verstappen la prende con ironia | “cosa faremo domani senza qualifiche?

Formula 1 - Marko incassa le critiche di Verstappen : “in Red Bull vogliamo piloti che non hanno paura…” : Il consulente austriaco ha replicato alle critiche di Verstappen, ammettendo come qualche errore sia stato commesso Max Verstappen non è certamente un pilota che le manda a dire, anche quando si tratta di bacchettare la propria scuderia per le prestazioni della monoposto. La Red Bull ha fatto capire di aver compreso e risolto i propri errori, accettando per bocca di Helmut Marko le punture del pilota olandese. Intervenuto ai microfoni di ...

Formula 1 – Verstappen ironico in conferenza stampa : “qualifiche domenica? Sabato vi sfido a Fifa” : Max Verstappen non teme il tifone: le parole dell’olandese della Red Bull nella conferenza stampa del Gp del Giappone E’ arrivato il momento di tornare in pista per i piloti della Formula 1 dopo una settimana di pausa a seguito del Gp di Sochi. I campioni delle quattro ruote sono arrivati in terra giapponese, dove domenica si correrà il Gp di Suzuka. E’ arrivato in Giappone con un pizzico di anticipo rispetto ai suoi ...

Formula 1 - Max Verstappen e la ‘spinta’ verso la Ferrari : per l’olandese arriva un sorprendente consiglio : Il pilota della Red Bull ha ricevuto il consiglio di Tom Coronel, suo connazionale che gareggia nel WTCR che lo ha invitato a trasferirsi in Ferrari Max Verstappen comincia a diventare insofferente, la Red Bull inizia a stargli stretta e, senza la possibilità di lottare per il titolo mondiale, le strade dell’olandese e del team di Milton Keynes rischiano di dividersi. LaPresse Le promesse non bastano più a Mad Max, che ha ricevuto ...

Formula 1 - frecciata di Verstappen a Hamilton : fischiano le orecchie del pilota britannico : L’olandese ha esaltato le qualità del campione del mondo, sottolineando però di non aver mai battagliato con un compagno di squadra alla sua altezza Cinque titoli mondiali già in tasca e il sesto in arrivo, ma non bastano a Lewis Hamilton per evitare la frecciatina di Max Verstappen. Il pilota olandese, sempre molto schietto nelle sue dichiarazioni, ha sì esaltato le qualità del campione del mondo della Mercedes, sottolineando al ...

Formula 1 - Max Verstappen avverte la Red Bull : “non credo che a Suzuka potremo puntare alla vittoria” : Il pilota olandese ha parlato in vista del prossimo Gran Premio di Suzuka, mettendo in guardia la propria scuderia Non è un periodo positivo per la Red Bull, nettamente inferiore al momento rispetto a Mercedes e Ferrari, come confermato dal Gran Premio di Russia. photo4/Lapresse Partito dalla nona posizione della griglia a Sochi per la sostituzione di alcune componenti del motore, Max Verstappen non è andato oltre il quarto posto, ...

Formula 1 - Jos Verstappen a gamba tesa sulla Red Bull : “Max può lottare per il Mondiale - ma di questo passo…” : Il padre del pilota Red Bull ha lanciato una frecciatina al team di Milton Keynes, chiedendo uno sforzo maggiore per colmare il gap da Mercedes e Ferrari La crescita di Max Verstappen è evidente, quella della Red Bull invece un po’ meno. Il team di Milton Keynes sembra aver perso lo smalto di inizio stagione, subendo lo scatto della Ferrari e la solidità della Mercedes, al momento nettamente più avanti della scuderia ...

Formula 1 - Verstappen ‘ringrazia’ Vettel : “il suo ritiro ci ha permesso di ottenere un insperato quarto posto” : Il pilota olandese ha parlato dopo il Gran Premio di Russia, esprimendo la propria soddisfazione per il quarto posto ottenuto grazie al ritiro di Vettel Max Verstappen lascia la Russia con il sorriso, il pilota olandese infatti chiude quarto un Gran Premio iniziato in nona posizione per la penalità inflittagli per la sostituzione di alcune parti del motore. Photo4/LaPresse Un risultato insperato per Mad Max, abile a piazzarsi ai piedi del ...

Formula 1 – Hamilton ‘annusa’ il sesto titolo - Leclerc stacca Verstappen : la nuova classifica piloti dopo il Gp di Russia : Il pilota della Mercedes allunga sul compagno di squadra, portando a 73 punti il vantaggio sul proprio compagno: in terza posizione si porta Leclerc Lewis Hamilton si avvicina ancora di più al sesto titolo iridato della sua carriera, ottenendo l’82ª vittoria complessiva in Formula 1 nel Gran Premio di Russia, precedendo Valtteri Bottas. Una giornata fortunata per il britannico, che sfrutta il problema di Vettel e la VSC per ...

Formula 1 – Verstappen realista : “non sono deluso - ma le Ferrari erano difficili da recuperare. Obiettivo? Quinto posto” : Max Verstappen chiude 4° le qualifiche di Sochi ma viene retrocesso 9°: il pilota Red Bull sottolinea la forza delle Ferrari e si pone un obiettivo abbastanza realistico per la gara Max Verstappen ha chiuso al 4° posto le qualifiche del Gp di Russia, ma partirà dalla 9ª posizione a causa di una penalità legata al motore. a: “delusione? No, ad essere sincero. Ieri è andata bene nelle prove libere, ma è stato strano perchè le Ferrari ...

Formula 1 - Verstappen non chiude le porte alla Ferrari : la sorprendente ammissione dell’olandese : L’olandese ha parlato del suo futuro, sottolineando come potrebbe anche prendere la decisione di cambiare aria, accasandosi in Ferrari o Mercedes Il suo presente dice Red Bull, ma Max Verstappen non esclude la possibilità che in futuro possa anche cambiare scuderia, accettando la corte di Ferrari o Mercedes. Difficile al momento valutare tale ipotesi, considerando come entrambi i big team abbiano due piloti a contratto, ma dal 2021 ...

Formula 1 – Leclerc non si nasconde : “Verstappen davanti? Sorpreso di non vederlo a Singapore. Gran feeling con la Ferrari” : Charles Leclerc si conferma sui buoni livelli dell’ultimo periodo e chiude al secondo posto le FP2 di Sochi: il pilota Ferrari si sente a suo agio sulla monoposto e scocca una frecciatina a Verstappen È solo venerdì e i piloti vogliono prendere confidenza con la pista, ma le FP2 di Charles Leclerc fanno ben sperare per il weekend. Il pilota Ferrari, dopo 2 primi posti a Spa e Monza, ed un secondo posto a Singapore, è deciso a non ...

Formula 1 – Verstappen non si preoccupa della penalità a Sochi : “abbiamo scelto la direzione giusta” : Max Verstappen fiducioso e ottimista dopo i rsultati della prima giornat di prove libere sul circuito di Sochi: le parole dell’olandese della Red Bull dopo le FP2 E’ Max Verstappen il pilota più veloce della seconda sessione di prove libere del Gp di Russia. L’olandese della Red Bull si è piazzato davanti a tutti in pista a Sochi, lasciandosi alle spalle Leclerc e Bottas. Nonostante la penalizzazione ricevuta ad apertura ...

DIRETTA Formula 1/ Prove libere Fp2 : Verstappen vola in testa - Leclerc a +0.3 : DIRETTA FORMULA 1 Prove libere Gp Russia 2019 Sochi live: tempi e classifica della sessione. Fp2: Verstappen balza in testa, Leclerc insegue.

Formula 1 – Terminate le Fp2 a Sochi : Verstappen il più veloce in Russia - Leclerc davanti alle Mercedes [TEMPI] : Verstappen più veloce di tutti nelle seconde libere del Gp di Russia: bene Leclerc e Bottas E’ terminata la prima giornata in pista per i piloti della Formula 1: al termine delle Fp2 è il nome di Max Verstappen a spiccare in vetta nella classifica dei tempi. L’olandese della Red Bull ha fermato il crono sull’1.33.162, lasciandosi alle spalle la Ferrari di Leclerc e la Mercedes di Bottas. Quarto invece Lewis Hamilton, ...