Formula 1 | Gp del Giappone | il maltempo stravolge gli orari | cosa cambia

Formula 1 – Cancellate le FP3 del Gp del Giappone - qualifiche rimandate a domenica : ecco cosa succede se non si disputeranno : L’arrivo del tifone Hagibis fa cambiare i piani del Gp del Giappone: FP3 Cancellate, qualifiche rimandate a domenica. Se dovessero essere Cancellate anche le qualifiche si partirà con il risultato delle FP2 Il weekend del Gp del Giappone cambia in corsa. La colpa è dell’imminente arrivo del tifone Hagibis che, a causa dei venti ad oltre 200 km/h che si porterà dietro, mette a rischio l’incolumità di piloti e spettatori. ...

Formula 1 - Leclerc prima del Gran Premio del Giappone dichiara : 'Con Vettel tutto risolto' : In vista del Gran Premio del Giappone Charles Leclerc precisa che all'interno del team Ferrari (e con Sebastian Vettel) non ci saranno più fraintendimenti: tutto è chiarito nell'assoluto interesse della squadra. Niente più incomprensioni tra compagni di squadra insomma, il bene della Ferrari viene prima di ogni aspirazione personale. Quanto poi le intenzioni di Mattia Binotto siano recepite in pista dai piloti, è tutto da vedere, o meglio, da ...

Formula 1 - Hamilton preoccupato dalla crescita della Ferrari : “hanno cambiato qualcosa nel motore…” : Il pilota della Mercedes si è soffermato sulla crescita esponenziale della Ferrari, chiedendo al proprio team di fare qualcosa per contrastarli La crescita esponenziale della Ferrari in questa seconda parte di stagione ha spiazzato tutti, Lewis Hamilton compreso, che non si sarebbe mai aspettato un exploit così fragoroso del Cavallino. photo4/Lapresse Le tre vittorie consecutive ottenute da Leclerc e Vettel hanno fatto scattare ...

Formula 1 - il tifone ‘Hagibis’ minaccia il circuito di Suzuka : rischiano di slittare le Qualifiche del Gp del Giappone : Nel caso in cui non ci fossero le condizioni per disputare le Qualifiche al sabato, queste verranno svolte domenica mattina Il tifone ‘Hagibis‘ continua a minacciare il Giappone, dove dovrebbe arrivare nella giornata di sabato portando piogge torrenziali e venti fortissimi. Una situazione complicata da gestire, che potrebbe modificare il programma del week-end del Gran Premio di Suzuka. LaPresse/XinHua Qualora non ci fossero le ...

Formula 1 - Vettel senza penalità in Giappone : montata la MGU-K di Melbourne sulla Ferrari del tedesco : Il quattro volte campione del mondo non incapperà in nessuna penalità a Suzuka, utilizzando la MGU-K portata in pista a Melbourne Sebastian Vettel non subirà nessuna penalità in occasione del Gran Premio del Giappone, nonostante la rottura della MGU-K avvenuta nel corso della gara di Sochi. Lapresse La Ferrari utilizzerà sulla monoposto del tedesco una unità utilizzata ad inizio stagione a Melbourne, senza dunque ripercussioni sulla power ...

Formula 1 – La minaccia del tifone e i problemi interni in casa Ferrari - Leclerc sincero : “Seb? Abbiamo discusso e…” : A tutto Leclerc: dal tifone Hagibis agli ordini di scuderia. Le parole del giovane monegasco della Ferrari nella conferenza stampa del Gp del Giappone E’ tutto pronto a Suzuka per un nuovo weekend di gara: i piloti della Formula 1 hanno incontrato oggi la stampa per raccontare le sensazioni con le quali arrivano al nuovo appuntamento stagionale. Sensazioni positive per Leclerc in Giappone, nonostante la delusione del Gp di Sochi: ...

Formula 1 - il Gp del Giappone può consegnare il titolo Costruttori : Mercedes campione del mondo a Suzuka se… : Il team di Brackley può festeggiare il titolo iridato dei Costruttori già a Suzuka, basterà conquistare 14 punti in più della Ferrari Il Gran Premio del Giappone potrebbe già consegnare il titolo mondiale Costruttori alla Mercedes, basterà infatti conquistare quattordici punti sulla Ferrari per festeggiare già a Suzuka. Il calcolo infatti è presto fatto: nelle restanti quattro gare del Mondiale si potranno conquistare 176 punti e, al ...

Formula 1 - Mercedes agguerrita a Suzuka : Wolff svela importanti novità per il Gran Premio del Giappone : Il team principal della Mercedes ha rivelato che sono previsti degli aggiornamenti sulle macchine di Hamilton e Bottas per il week-end di Suzuka La Mercedes non sta con le mani in mano e, in vista del Gran Premio del Giappone, ha deciso di sviluppare ulteriormente la W10. Stando a quanto riferito da Toto Wolff, sono previsti degli aggiornamenti sulle monoposto di Hamilton e Bottas a Suzuka, un passo in avanti per provare a contrastare con ...

Formula 1 – Il Gp del Giappone speciale per Vettel : “quello di Suzuka è il circuito che preferisco - ecco perchè” : Sebastian Vettel motivato e carico alla vigilia del Gp del Giappone: le parole del ferrarista in vista della gara di Suzuka La Formula 1 torna protagonista e lo fa in Giappone: domenica mattina si correrà infatti il 17° appuntamento stagionale, sul circuito di Suzuka, dove Vettel andrà a caccia del riscatto dopo il ritiro di Sochi per un problema al motore. Photo4/LaPresse “Quello di Suzuka è con ogni probabilità il circuito che ...

Formula 1 - la Ferrari torna ‘alle origini’ in Giappone : previste importanti novità sulla… livrea delle Rosse : Sulle livree delle monoposto di Vettel e Leclerc in Giappone tornerà il logo di Mission Winnow, accantonato dopo il Gran Premio di Montecarlo Dopo un’assenza di dieci gare, l’equivalente di cinque mesi, il logo Mission Winnow torna a fare capolino in casa Ferrari. Come accaduto per la prima volta a Suzuka nel 2018, anche quest’anno le monoposto del Cavallino sfoggeranno una livrea con il brand di proprietà della Phillip ...

Formula 1 - si torna in pista nel week-end per il Gp del Giappone : ORARI e DIRETTE TV di conferenza - qualifiche e gara : Il circus della Formula 1 fa tappa a Suzuka per il Gran Premio del Giappone, diciassettesimo appuntamento in calendario Archiviato il week-end di pausa dopo l’appuntamento di Sochi, la Formula 1 si prepara a vivere il Gran Premio del Giappone, diciassettesima gara del calendario iridato. Un circuito che sorride alla Mercedes quello di Suzuka, anche se la Ferrari ha dimostrato di saper brillare anche in ‘territorio ...

David Schumacher trionfa al Mugello : il nipote di Michael vince il penultimo round del Formula Regional European Championship : David Schumacher vince la gara del Mugello, penultimo appuntamento del Formula Regional European Championship Schumacher domina la gara del Mugello e vince. Una frase già sentita molte volte in passato, ma che fa sempre un certo effetto. A trionfare non è il grande Michael, ma il nipote David Schumacher, figlio dell’ex pilota Ralf. Il giovane pilota tedesco si è aggiudicato la gara del Mugello, penultimo round del Formula Regional ...

Formula 1 - penalità per Vettel sulla griglia di partenza del Gp del Giappone? Le ultime novità da Maranello : I meccanici della Rossa stanno lavorando sul motore di Vettel, le ultime indiscrezioni confermano come la penalità sia scongiurata La Ferrari tira un sospiro di sollievo, il motore di Sebastian Vettel è salvo. Nonostante il problema occorso al tedesco durante il giro 27 del Gp di Sochi, i meccanici del Cavallino sono riusciti a salvare la MGU-K ammutolitasi in Russia, permettendo così al tedesco di non incorrere in penalità in ...