Fleet&Business Day - Il video della prima edizione

Fonte : quattroruote

(Di venerdì 11 ottobre 2019) Una giornata dedicata alle flotte aziendali densa di contenuti: il Fleet&Business Day, tenutosi a Milano lo scorso 1 ottobre, ha coinvolto più di 130 fleet manager e responsabilimobilità aziendale. I vari interventi sono stati preceduti dall'introduzione del direttore di Quattroruote e di Fleet&Business Gian Luca Pellegrini, che ha spiegato l'importanza di questo segmento per il settore automotive, soffermandosi sui progetti e le attività dell'Editoriale Domus dedicati a questo settore. Tra questi ci sono anche due master: uno per fleet manager, giunto alla terza, e un altro per mobility manager, previsto per il prossimo anno. Gli interventi. Cristiano Resta, technical office engineer dell'Asc, la società che gestisce il nostro impianto di prova di Vairano, ha descritto i test che Quattroruote, unica rivista al mondo, conduce sugli Adas, mentre Mauro ...

gretavanflreet : greta van fleet no lolla esse ano - jmorat : RT @vaielettrico: Le grandi flotte-auto delle aziende italiane non rinunciano al diesel: secondo Top Thousand è all'87%. Bene l'ibrido, ma… - vaielettrico : Le grandi flotte-auto delle aziende italiane non rinunciano al diesel: secondo Top Thousand è all'87%. Bene l'ibrid… -