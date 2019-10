Fifa 20 | Aubameyang è il POTM di settembre della Premier League! SBC disponibile!

Fonte : imiglioridififa

(Di venerdì 11 ottobre 2019) Pierre Emerickè il vincitore deldiIl giocatore dell’Arsenal si è aggiudicato il premio Player of the Month superando la concorrenza di: Alexander-Arnold (Liverpool) De Bruyne (Manchester City) Mahrez (Manchester City) McGinn (Aston Villa) Son (Tottenham) Ricardo Pereira (Leicester) Wilson (Bournemouth) 4 games, 5 goals, 95 pace ⚡ @7 is your … L'articolo20:è ildiSBCproviene da FUT Universe.

FutXFan : Rilasciata la SBC per ottenere Aubameyang POTM. Nel nostro articolo Requisiti, Soluzioni e Premi !… - FutXFan : Disponibile la #sbc per #Aubameyang in versione #POTM. . . . #futxfan #fifa #fifa20 #fut20 #FifaUltimateTeam… - FutXFan : È #Aubameyang ???? il #POTM di Settembre di #premierleague!! Attualmente la sua #sbc non è ancora disponibile .… -