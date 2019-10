Fi aderisce a manifestazione Lega ma tensioni su Regionali E Salvini rilancia | “Dobbiamo

Fonte : ilfogliettone

(Di sabato 12 ottobre 2019) Non si sa ancora a che livello, ma Forza Italia aderirà con una propria dezione allaorganizzata dallaa Roma per sabato 19. Ma lo spirito unitario degli azzurri non evita uno scontro con lasulle, con il Carroccio che boccia la candidatura espressa da Fi per la presidenza della Calabria, Mario Occhiuto. Ad annunciare la presenza di Fi a piazza San Giovanni è stato Silvio Berlusconi, spiegando che il partito "invita iscritti, simpatizzanti ed elettori a partecipare allacon gli altri partiti del centro-destra", e assicurando che sarà presente sul palco una dezione di Forza Italia. Una scelta che evita problemi maggiori, visto che alcuni esponenti azzurri, ad esempio Maurizio Gasparri, avevano già annunciato comunque la propria presenza. Del resto, Berlusconi si era lasciato aperta una porta, ribadendo in più occasioni che Forza ...

