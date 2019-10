Festival della fotografia etica di Lodi | le guerriere curde di Joey Lawrence

Dalla Luna al Sole : Zeiss partner del Festival della Scienza di Genova per 10 giorni : Zeiss, da sempre impegnata nella ricerca scientifica, la formazione e l’informazione, ha annunciato di aver stretto una partnership con il prestigioso Festival della Scienza, giunto alla 17sima edizione, che quest’anno si terrà a Genova dal 24 ottobre al 4 novembre 2019. Quasi 300 eventi, 50 location cittadine e 550 animatori, il Festival della Scienza rappresenta sempre di più un appuntamento imperdibile dedicato a tutti coloro che desiderano ...

ROMA JAZZ Festival 2019/ Auditorium Parco della Musica - dal 1 novembre all'1 dicembre : No borders. Migration and integration è il titolo di questa edizione. Un programma pensato per indagare la Musica JAZZ, nelle sue ampie articolazioni

Matera. Festival della filosofia al via dedicato a Pitagora : “Un Festival dedicato a Pitagora e che vuol portare la filosofia agli studenti in un modo diverso, più interessante, più

Treccani inaugura il Festival della lingua italiana : «Difendiamo le parole - per la nostra libertà» : «Sono convinto che la parola sia stata, sia e debba continuare a essere espressione di ragionamento, condivisione e anche, senz’altro, confronto tra diverse posizioni». Con questa intenzione, o sarebbe meglio dire «missione», dichiarata dal direttore generale Massimo Bray, Treccani ha deciso di scendere in campo, organizzando quest’anno la prima edizione del Festival della lingua italiana – #leparolevalgono, che si terrà a Lecco dal ...

A Milano è di scena e_mob - il Festival della Mobilità Elettrica : E’ in corso a Milano la terza edizione di e_mob. A Palazzo Lombardia, sede della Regione Lombardia, amministratori pubblici, operatori del settore e addetti ai lavori hanno presentato le best practices dei Comuni aderenti alla Carta Metropolitana della Mobilità Elettrica. Aprendo i lavori, Giancarlo Morandi, Chairman Comitato Promotore Presidente di COBAT, la grande piattaforma italiana […] L'articolo A Milano è di scena e_mob, il ...

A Bellaria il Film Festival dedicato al documentario per parlare della Costituzione : Continuare a parlarne è necessario. Di valori costituzionali e di pari opportunità nelle molteplici forme del dibattito pubblico. Il Bellaria Film Festival, dal 26 al 29 settembre al Cinema Teatro Astra di Igea Marina, ruoterà proprio intorno a questi temi facendo incrociare l'analisi della realtà con il formato dell'arte attraverso il linguaggio poliedrico del documentario. Un Festival dedicato all'art 9 della Costituzione con Moni Ovadia ...

Etnabook : gran finale di chiusura per il primo Festival del libro e della cultura di Catania : Volge al termine la prima edizione di Etnabook, Festival del libro e della cultura di Catania, che si è rivelata un successo al di là delle aspettative. Si è assistito a una partecipazione numerosa e sentita da parte del pubblico, nonostante gli orari lavorativi e le condizioni climatiche incerte che avrebbero potuto scoraggiarne la partecipazione. Tutto ciò ha confermato l’interesse sincero e il desiderio della città di Catania di essere ...

Torna a Ischia il Festival internazionale della Filosofia : Torna ad Ischia, dal 22 settembre (fino al 29), la quinta edizione del Festival internazionale di Filosofia. La Filosofia scende in piazza. E irrompe nelle boutique e nelle botteghe. Si fa largo tra la gente per smettere definitivamente l’etichetta ultrasecolare di disciplina impenetrabile e riservata a pochi eletti. Lectio magistralis, conferenze, mostre, concerti e laboratori gratuiti e aperti al pubblico. Un format consolidato che chiama a ...

Varese. Glocal : il Festival del Giornalismo digitale esplora i territori della conoscenza : Sono le nuove frontiere del Giornalismo il tema di Glocal 2019. Il Festival del Giornalismo digitale, organizzato da VareseNews e

Etnabook : tutto pronto per il debutto del primo Festival del libro e della cultura di Catania : La settimana decisiva è arrivata e, finalmente, si darà il via al primo Festival del libro nella città di Catania. I giorni 19, 20 e 21 settembre rappresenteranno uno slancio culturale che coinvolgerà la città dell’elefante e tutto l’hinterland. Infatti, i vari incontri, le mostre e le proiezioni si terranno non solo all’interno della CGIL di Catania, centro operativo della manifestazione, ma anche nelle librerie che hanno appoggiato il ...

Milano. Mobilità. e_mob : dal 26 al 28 settembre il Festival della mobilità elettrica : Presentata a Palazzo Marino la 3° edizione di e_mob, il Festival dell’eMobility in calendario a Palazzo Lombardia da giovedì 26

Report dal 1° Festival Internazionale della Cultura di Letino - nel Parco Nazionale del Matese : CASERTA – Il 13 settembre 2019 si è svolta a Letino, la bella e suggestiva cittadina dell’alto Matese in provincia

ITTV - il Festival della tv italiana debutta a Los Angeles : Sta per debuttare il primo festival dedicato alle produzioni tv del nostro Paese. Il 19 settembre avrà luogo il primo ITTV, The Italian Tv festival. La location prescelta è Los Angeles, dove tre giorni dopo saranno celebrati gli Emmy Awards al Microsoft Theater, con Il Trono di Spade favorito con 14 nomination (seguono When They See Us e Barry con nove nomination a testa).Ospite d'onore della rassegna sarà il regista Paolo Sorrentino, che ...

