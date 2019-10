Farmaco creato per una sola paziente | Mila | 8 anni |  ha la malattia di Batten

Farmaco creato per una sola persona per la prima volta : sperimentato su bimba con malattia genetica rara : È stato creato per la prima volta un Farmaco pensato per un singolo paziente, precisamente per curare un rarissimo difetto genetico. In un anno, afferma uno studio pubblicato sul New...

Creato un Farmaco ad hoc per un’unica piccola paziente negli Usa - è la prima volta : Un farmaco ad personam, una bimba con un rarissimo difetto genetico che comporta convulsioni e cecità. Ma per la prima volta una medicina è stata ideata e sviluppata per aiutare un unico paziente genetico. In un anno, afferma uno studio pubblicato sul New England Journal of Medicine, i ricercatori del Boston Children’s Hospital sono passati dall’identificazione del difetto del Dna al test sulla piccola che ha dato risultati positivi. La ...