F1 | Risultato FP2 GP Giappone 2019 | Valtteri Bottas beffa Hamilton | Verstappen e le

F1 - GP Giappone 2019 : Risultato e classifica FP2. Bottas ed Hamilton davanti a tutti - Leclerc 4° e Vettel 5° : Le Mercedes continuano a dominare la scena nel corso della prima giornata del weekend del GP del Giappone, tappa del Mondiale 2019 di F1. Sul tracciato di Suzuka il finlandese Valtteri Bottas ha ottenuto il miglior crono di 1’27″785, con 0″100 di vantaggio sul compagno di squadra Lewis Hamilton e 0″281 sulla Red Bull dell’olandese Max Verstappen. Le Frecce d’Argento, dunque, sono tornate a fare la differenza, ...

Moto2 - Risultato FP2 GP Thailandia 2019 : Luca Marini chiude in vetta un turno dominato dall’equilibrio : Dopo una ottima FP1, Luca Marini (Sky Racing VR46) chiude al comando la seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Thailandia 2019 di Moto2. Il pilota con il numero 10 sul cupolino ha concluso il suo venerdì di Buriram con il tempo di 1:35.956 precedendo di appena 8 millesimi il padrone di casa Somkiat Chantra (Kalex Idemitsu) e di 49 l’australiano Remy Gardner (Kalex Onexox). L’equilibrio regna sovrano sulla pista ...

Moto3 - Risultato FP2 GP Thailandia 2019 : Gabriel Rodrigo davanti a tutti - ottimo Foggia 2° - Dalla Porta chiude 8° : E’ dell’argentino Gabriel Rodrigo il miglior crono delle prove libere 2 del GP della Thailandia, quindicesimo round del Mondiale 2019 di Moto3. Il sudamericano del Team Gresini, in sella alla Honda, ha messo in mostra un gran passo, precedendo Dennis Foggia dello Sky Racing Team VR46 a 0″103 e il ceco Jakub Kornfeil (KTM) a 0″109. Prime quattro posizioni racchiuse in appena un decimo, tenendo conto del kazako Makar ...

Superbike - Risultato FP2 GP Francia 2019 : la pioggia domina a Magny-Cours - ma Jonathan Rea fa comunque il vuoto : Tempo da lupi a Magny-Cours, ma lo spartito non cambia. Nonostante la pioggia, vento forte, tracciato allagato e temperature tipicamente autunnali, è sempre Jonathan Rea (Kawasaki) a fare il bello ed il cattivo tempo (modo di dire calzante per quanto visto oggi) nel Mondiale Superbike.2019. La seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Francia ha visto il campione del mondo fare il vuoto con il tempo finale di 1.51.852 in un turno nel ...

Moto2 - Risultato FP2 GP Aragon 2019 : Marini e Baldassarri regolano tutti ma Fernandez resta il più veloce nel combinato : Un’importante seconda sessione di prove libere si è appena conclusa sul tracciato di Alcañiz, dove si sta svolgendo il fine settimana del GP di Aragon 2019 di Moto2. La criticità del turno è stata resa evidente dalle previsioni meteo che promettono pioggia per domani mattina in Spagna, quindi i piloti che oggi non sono risuciti ad entrare nei primi quattordici potrebbero non avere più chance di rientrare nella Q2. I tempi di queste FP2 ...

F1 - GP Singapore 2019 : Risultato e classifica FP2. Hamilton in testa - Vettel 3° a 8 decimi - Leclerc 6° : Lewis Hamilton ha timbrato il miglior tempo nelle prove libere 2 del GP di Singapore 2019, tappa del Mondiale F1 che si corre a Marina Bay. Il britannico della Mercedes ha stampato 1:38.773 e ha così preceduto l’olandese Max Verstappen di 184 millesimi, il pilota della Red Bull è rimasto in scia al Campione del Mondo e sembrano proprio questi due piloti i grandi favoriti per i successo. Sebastian Vettel accusa ben otto decimi di ritardo ...

Superbike - Risultato FP2 GP Portogallo 2019 : Bautista svetta su tutti e rilancia la sfida a Rea : La seconda sessione di prove libere del GP del Portogallo 2019 di Superbike è stata letteralmente dominata dal grande caldo, con la temperatura dell’asfalto che si è avvicinata a toccare i 50° e ha reso di fatto molto difficile avvicinare i limiti imposti nel più fresco turno mattutino. Il più in forma in queste difficili condizioni è apparso nettamente Alvaro Bautista che, seppur fermando il cronometro sull’1’42.334, a quattro ...

F1 - Risultato FP2 GP Italia 2019 : Charles Leclerc è il migliore anche nelle FP2 con gomme slick davanti a Hamilton e Vettel : La pioggia continua a condizionare la prima giornata di prove libere del Gran Premio d’Italia 2019 con Charles Leclerc che, dopo essersi aggiudicato le FP1, chiude in testa anche la seconda sessione dimostrando di essere in un vero e proprio stato di grazia cinque giorni dopo il trionfo di Spa. Il monegasco della Ferrari ha firmato il miglior tempo in 1’20″978 sfruttando l’iniziale finestra favorevole di pista asciutta ed ...

F1 - Risultato FP2 GP Belgio 2019 : un impressionante Leclerc domina le FP2 davanti a Vettel - Mercedes le più competitive sul passo gara : Si conclude nel migliore dei modi per la Ferrari questa intensa prima giornata di prove a Spa Francorchamps dove si sta svolgendo il GP del Belgio 2019 di F1. Dopo la doppietta della mattinata le Rosse sono riuscite ad imporsi in coppia anche in questo secondo turno, con in particolare Charles Leclerc che ha distrutto la concorrenza rifilando oltre sei decimi al compagno di squadra Sebastian Vettel e quasi un secondo a seguire alle due Frecce ...

Moto2 - Risultato FP2 GP Gran Bretagna 2019 : Jorge Navarro fa volare la Speed Up - quarto Lorenzo Baldassarri : La seconda sessione di prove libere del GP di Gran Bretagna 2019 di Moto2 ha visto lo spagnolo Jorge Navarro spingere la sua Speed Up oltre il limite già nelle fasi iniziali e andare a far segnare il nuovo record della pista di categoria con uno strepitoso 2:04.993; il layout del tracciato inglese valorizza al meglio il Grandissimo lavoro fatto dalla casa italiana soprattutto sulla ciclistica, chiaro punto di forza del progetto, e dopo il ...

MotoGP - Risultato FP2 GP Gran Bretagna 2019 : Fabio Quartararo nuovo record con il “giallo” - quindi Marquez - Vinales e Rossi : Una seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Gran Bretagna 2019 di MotoGP che si è conclusa tingendosi di “giallo” e che ha visto l’ufficialità solamente diversi minuti dopo il proprio termine. Cosa è successo a Silverstone? Mentre tutti i piloti provavano il time attack finale per assicurarsi la top ten, la direzione gara cancellava diversi tempi per leggere uscite dalla sede stradale, andando a riscrivere una ...

