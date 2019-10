F1, qualifica slitta per arrivo tifone

Niente qualifiche sabato per il Gran Premio del Giappone a Suzuka. La lotta per la pole è stata rinviata a domenica mattina per l'delHagibis Lo ha comunicato la Formula 1 a pochi minuti dall'inizio della prima sessione di prove libere del Gp. La terza sessione di prove libere di sabato non verrà riprogrammata, mentre la gara partirà regolarmente alle 14:10 ora locale (le 7:10 in Italia).(Di venerdì 11 ottobre 2019)