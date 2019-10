Fonte : meteoweb.eu

(Di venerdì 11 ottobre 2019), 35aderenti, 1.089 eventi organizzati, 4,2 milioni di uccelli selvatici osservati. Sono i numeri della 26ª edizione dell’, il più importante evento europeo dedicato al birdwatching e alla tutela degli uccelli migratori. Coordinato a livello europeo da BirdLife Slovacchia e, per l’, dalla Lipu-BirdLife, l’evento ha richiamato un numero record di. Nel nostro Paese la Lipu ha organizzato 60 appuntamenti, dal Piemonte alla Sicilia, cui hanno preso parte 1.200 persone, per 189 specie osservate e oltre 55mila uccelli registrati nei taccuini. Le tre specie più osservate sono state lo storno, la folaga e il gabbiano comune. Tra le concentrazioni più interessanti spicca il fenicottero, osservato in oltre 3mila esemplari, in gran parte a Vendicari, in Sicilia, e a Comacchio e dintorni (900 individui ognuno), e inoltre alle ...

novasocialnews : Eurobirdwatch, quasi 30mila partecipanti in 35 Paesi, 1.200 in Italia #novasocialnews #nonstopnews #allnews24 -