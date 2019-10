Euro 2020 | il Portogallo stende il Lussemburgo | il gol di Cristiano Ronaldo è una magia

Basket - Eurolega 2019-2020 : prima vittoria per l’Olimpia Milano. Al Forum battuto lo Zalgiris 85-81 : L’Olimpia Milano si sblocca in Eurolega ed ottiene la prima vittoria europea della stagione. Nell’esordio casalingo al Forum la squadra di Ettore Messina ha superato 85-81 lo Zalgiris Kaunas al termine di una partita che si è decisa solo nei secondi finali, nonostante un primo quarto da 23-7 in favore dei padroni di casa. Serviva vincere e Milano ha centrato l’obiettivo, aspettando sempre i rientri fondamentali di Gudaitis e ...

Calcio - Qualificazioni Europei 2020 : risultati di oggi (11 ottobre). La Francia espugna l’Islanda - Inghilterra ko in Rep. Ceca - vince il Portogallo : oggi venerdì 11 ottobre si sono disputate sette partite valide per le Qualificazioni agli Europei 2020 di Calcio. Di seguito tutti i risultati e le classifiche. GRUPPO A: Spettacolare impresa della Repubblica Ceca che ha sconfitto l’Inghilterra per 2-1 al Sinobo Stadium di Praga. I padroni di casa sono andati in svantaggio al 5′ dopo che Kane aveva trasformato il Calcio di rigore concesso per un fallo commesso da Masopust ma la ...

Risultati qualificazioni Europei 2020/ Live score diretta gol : Portogallo avanti : Risultati qualificazioni europei 2020: diretta gol Live score delle partite che stanno per cominciare oggi, la classifica dei gironi A, B e H.

L’Italia punta Euro 2020 e sfida la Grecia : diretta su Raiuno : L’Italia di Roberto Mancini si appresta a tornare in campo nel percorso che potrebbe portarla a qualificarsi a Euro 2020. L’obiettivo, grazie a un cammino in cui finora non sono stati commessi errori, sembra essere già a un passo, anzi potrebbe essere centrato già domani ma sarà fondamentale affrontare gli avversari con la massima concentrazione […] L'articolo L’Italia punta Euro 2020 e sfida la Grecia: diretta su Raiuno ...

Calcio - Qualificazioni Europei 2020 : l’Italia si qualifica se…Tutte le possibili combinazioni : L’Italia vuole qualificarsi agli Europei 2020 di Calcio con tre giornate di anticipo, gli azzurri possono chiudere la pratica nel match contro la Grecia in programma sabato 12 ottobre allo Stadio Olimpico di Roma. La nostra Nazionale, che per l’occasione vestirà la maglia verde simbolo del rinascimento e della linea giovane, ha tutte le carte in regola per chiudere definitivamente i conti di fronte al proprio pubblico senza dover ...

Calcio - Italia-Grecia – Qualificazioni Europei 2020 : gli Azzurri in verde per i 3 punti che avvicinano il pass : Siamo solamente a inizio ottobre, ma l’Italia potrebbe già staccare il pass per Euro 2020. La Nazionale del CT Roberto Mancini, infatti, è ormai ad un passo dal primo obiettivo minimo verso la rassegna continentale itinerante che si disputerà nel corso della prossima estate. Domani sera, alle ore 20.45 allo stadio Olimpico di Roma, infatti, gli Azzurri, per l’occasione con una discussissima casacca verde, cercheranno i 3 punti contro ...

Qualificazioni Euro 2020 - occhi puntati sulla Francia : i Campioni del Mondo rischiano una clamorosa eliminazione : Le Qualificazioni per l’Europeo del 2020 sono agli sgoccioli. Tra un mese o poco più si sapranno le squadre che prenderanno parte alla prima manifestazione Uefa itinerante. E per tante big che sembrano avviate in scioltezza alla fase finale, ce n’è una che sta incontrando difficoltà e che rischia clamorosamente di mancare l’appuntamento. E’ la Francia, campione del Mondo, di Deschamps. I transalpini hanno avuto un ...

Qualificazioni Euro 2020 - tre partite in diretta su Mediaset Canale 20 : Torna il grande calcio internazionale sulle Reti Mediaset. Triplete del Canale diretto da Marco Costa “20”, che dall’11 al 14 ottobre, alle 20.45, trasmette in diretta, in HD ed in esclusiva, tre match validi per le Qualificazioni agli Europei del...

Qualificazioni Europei 2020 : vince il Belgio - super Lukaku. Ok Polonia - ma male Piatek : Qualificazioni Europei 2020- super Belgio contro il San Marino, finisce 9-0 con doppietta di Lukaku. L’attaccante dell’Inter ha trascinato i propri compagni in una vittoria piuttosto facile e scontata. Tuttavia, l’ex United ha mostrato un’ottima condizione fisica, problema muscolare ormai superato in maniera totale. Bene anche la Polonia, 3-0 ai danni della Lettonia, ma male […] L'articolo Qualificazioni Europei ...

Calcio - Qualificazioni Europei 2020 : occhio a Islanda-Francia e Repubblica Ceca-Inghilterra. Ecco i match di oggi (11 ottobre) : oggi 11 Ottobre andranno in scena sette delle Qualificazioni agli Europei 2020. I match sono in programma tutti in serata a partire dalle ore 20.45. La gara più attesa è quella tra Islanda-Francia. I campioni del mondo in carica affronteranno la terza forza del Gruppo H. I transalpini sono primi con quindici punti così come la Turchia mentre i ragazzi di Hamren sono tre punti più indietro. Le altre due partite di questo raggruppamento sono ...

Calcio - Qualificazioni Europei 2020 : il calendario delle partite di oggi. Programma - orari e tv (11 ottobre) : Nuova giornata di gare nelle Qualificazioni agli Europei di Calcio 2020, che si svolgerà interamente alle ore 20.45, quando i campioni del mondo della Francia faranno visita alla temibile Islanda, con i transalpini in piena emergenza difensiva, mentre alla stessa ora il Portogallo di Cristiano Ronaldo de la vedrà con il Lussemburgo, per un impegno agevole sulla carta. Sette in totale le sfide di questa sera, dove figura anche la trasferta ...