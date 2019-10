Esplosione petroliera iraniana | “colpita da due missili” | le ultime notizie

Fonte : termometropolitico

(Di venerdì 11 ottobre 2019)da due, leSi riscalda la situazione in Medio Oriente, oltre all’intervento turco nel nord della Siria in chiave anti-curda, l’di unariaccende lo scontro tra Teheran e l’Arabia Saudita.: un attacco terroristico? La“Sabiti” stava costeggiando l’Arabia Saudita mentre risaliva il Mar Rosso, probabilmente diretta proprio verso la Siria, nella mattinata di oggi venerdì 11 ottobre 2019 prima di essere colpita da alcuni – forse due – missili; è questa la versione della compagnia petrolifera nazionale, partecipata dal governo iraniano, su quanto accaduto a qualche decina di chilometri del porto di Gedda. Tuttavia, La nave, a differenza di quanto hanno riportato i media internazionali in queste ore, non avrebbe subito danni ...

