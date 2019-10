Esperto | gli “alimenti per diabetici non esistono” | la glicemia è alta per 3 motivi

Etna - Esperto INGV : emissioni di cenere “discontinue - nessun pericolo per gli abitanti” : “Le emissioni di cenere del vulcano Etna fanno parte di un’attività esplosiva che non è iniziata oggi ma a metà settembre,” spiega all’AGI Stefano Branca, vulcanologo e direttore dell’INGV di Catania, riferendosi all’attività odierna. “Le emissioni di cenere sono discontinue, alcuni giorni ci sono e altri no, quindi la chiusura dello spazio aereo è una procedura precauzionale che deriva da una decisione ...

Terremoto Calabria - l’Esperto : “Gli edifici non sono in grado di affrontare catastrofi - l’ultima normativa antisismica valida risale ai Borbone” : “E’ necessario preparare gli edifici pubblici” alle future scosse di Terremoto che l’Appennino, senza alcun dubbio, subirà nel prossimo futuro. Così Antonio Moretti, geologo specializzato in sismologia, ai microfoni di MeteoWeb oltre tre anni fa, ovvero poche settimane dopo il Terremoto di Amatrice che colpì il centro Italia. In quell’occasione l’esperto aveva colto l’occasione per puntare un faro su un problema che nel ...

Clima - ecco la prova dell’impennata delle temperature. L’Esperto Cnr : “Nell’ultimo secolo l’aumento di anidride carbonica 100 volte più veloce degli ultimi 800.000 anni” : “Ascoltate la Scienza!”, ha gridato alle Nazioni Unite la giovane attivista svedese Greta Thunberg, accompagnata nelle piazze dall’urlo di centinaia di migliaia di giovani che in tutto il mondo, venerdì 27 settembre, hanno scioperato contro i cambiamenti Climatici e per la difesa della Terra. Ma cosa dice la scienza sul Clima che muta? C’è un grafico, in particolare, che i Climatologi considerano “il più avanzato risultato che la scienza abbia ...

Noduli alla tiroide - Esperto : “La maggior parte degli interventi potrebbe essere evitata” : I Noduli alla tiroide colpiscono tra il 30% e il 40% degli adulti e ogni anno sono causa di oltre 40mila interventi chirurgici: nella maggior parte dei casi si tratta di operazioni inutili se non addirittura dannose. I Noduli sono benigni nel 95% dei casi e le donne ne soffrono più degli uomini in un rapporto di circa 5 a 1. Dell’argomento si discute a Roma, in occasione del 7° appuntamento di “ThyroidUpToDate“, organizzato ...

Insufficienza renale - ne soffre il 7-10% degli italiani : le regole dell'Esperto per tutelarsi : La Società italiana di nefrologia (Sin), nel corso del congresso nazionale di Rimini, ha reso noto che in Italia ben il 7-10% della popolazione adulta ha un'Insufficienza renale di grado più o meno serio. Questo significa che oltre due milioni di italiani hanno reni che non riescono più a fare il lo

Salute - l’Esperto : “Il latte materno è il miglior alimento per il neonato” : “Allattare al seno è un metodo senza pari per fornire ai bambini un nutrimento ideale per crescere e svilupparsi in Salute; è inoltre parte integrante del processo riproduttivo, con notevoli implicazioni positive per la Salute del neonato e della madre. L’allattamento esclusivo al seno fino ai 6 mesi compiuti e la tutela dell’allattamento materno, prima e dopo il parto, devono essere un obiettivo prioritario di tutti i ...

Clima - l’Esperto : “Allarme scioglimento dei ghiacci nell’Artico - ridurre le emissioni di Co2 non è abbastanza” : È iniziata questa mattina in Piazza dell’Unità d’Italia a Trieste, l’ottava edizione di ‘Trieste Next‘, il Festival della ricerca scientifica, che quest’anno è dedicato a big data, deep science, e al futuro della ricerca e dell’uomo nell’epoca dell’intelligenza aumentata. Nella tre giorni di Trieste Next (27-29 settembre), si susseguiranno oltre 50 eventi, con 150 relatori, grazie anche al ...

Tennis - ATP Challenger Orleans 2019 : Jannik Sinner lotta ma deve cedere all’Esperto Bedene in tre set negli ottavi di finale : Termina agli ottavi di finale l’avventura del nostro Jannik Sinner (n.128 del mondo) nell’ATP Challenger di Orleans (Francia). Il giovane altoatesino è stato sconfitto dall’esperto sloveno Aljaz Bedene (n.64 del ranking) con il punteggio di 6-4 4-6 6-4 in 2 ore e 15 minuti di gioco. Un match equilibrato in cui Sinner si è distinto per alcuni colpi di pregevole fattura ma a cui è mancata la dovuta continuità, specie con il ...

Resistenza agli antibiotici - l’Esperto : “non esiste nessun batterio chiamato new Delhi - troppo allarmismo” : Si parla molto in questi giorni di quello che sta succedendo in Toscana per quello che in molti hanno definito “batterio new Delhi“, utilizzando secondo Francesco d’Aleo, specialista in Microbiologia e Virologia dell’Unità Operativa Semplice dell’Ospedale di Reggio Calabria, “titoli tanto sensazionalistici quanto sbagliati“. L’esperto spiega che “non esiste nessun batterio chiamato “new ...

Sigarette elettroniche - 5 vittime negli USA : mancano i dati sugli effetti sulla salute. Il parere dell’Esperto : Salgono a 5 negli Stati Uniti le morti per insufficienza polmonare dovute con probabilità all’uso delle Sigarette elettroniche. Le autorità sanitarie americane segnalano almeno 450 casi di malattie polmonari legata all’uso delle e-cig. Questo crescendo di casi negli USA sta portando alla luce anche un’altra questione molto importante: non ci sono dati sufficienti per poter avere una quadro completo degli effetti sulla salute delle ...

Fico essiccato - la proprietà segreta : l'Esperto svela come può cambiarti in meglio la vita : I fichi, frutti di fine estate, dolci e gustosi, sono insospettabili alleati per il corretto funzionamento del nostro organismo. A spiegare a Today.it le caratteristiche nutritive di questi, la dottoressa Marianna Tommasone. In primis i fichi sono un importante fonte di fibre e per questo ottimi per

Gioia Tauro - a 8 anni - figlio del boss era Esperto di droga : sgominata banda di narcotrafficanti : L'organizzazione era strutturata in modo capillare e in grado di rifornire le piazze di spaccio calabresi di marijuana e cocaina. A capo un 46enne di Gioia Tauro. Coinvolto anche un bimbo di 8 anni, pienamente a conoscenza delle attività illegali del genitore.Continua a leggere

A 8 anni - figlio del boss ed Esperto di tutti i tipi droga : Il padre è stato arrestato oggi dai carabinieri di Reggio Calabria insieme ad altre 12 persone, vicine o legate ai clan della Piana di Gioia Tauro. Il ragazzino veniva addestrato dal genitore a riconoscere le varie sostanze che commerciava

Terremoto al Centro Italia - la faglia del Monte Vettore-Monte Bove fa ancora paura. L’Esperto : “è ricominciata la sequenza del 2016-2017 - purtroppo la zona è destabilizzata” : “La zona epicentrale e’ sempre quella della sequenza sismica iniziata 3 anni fa, il 24 agosto 2016 e culminata a fine ottobre dello stesso anno: la zona di faglia e’, quindi, ancora quella del Monte Vettore-Monte Bove“. Lo scrive il geologo Emanuele Tondi sul suo profilo su Facebook, commentando la scossa delle 2.02 della notte scorsa, di magnitudo 4.1 ed epiCentro a Norcia ad una profondita’ di circa 8 chilometri, ...