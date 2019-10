Emilio Fede ai domiciliari Ruby bis | i giudici ' niente carcere | soffrirebbe troppo'

Ruby bis - Emilio Fede sconterà la pena a casa : “Ha 88 anni - in carcere soffrirebbe” : Ha 88 anni, è malato e in carcere andrebbe incontro a una “enorme sofferenza”. Per questo Emilio Fede, condannato in via definitiva nel processo Ruby bis, sconterà la pena in “detenzione domiciliare” come deciso dal Tribunale di Sorveglianza. L’ex direttore del Tg4 deve scontare 4 anni e 7 mesi per aver favorito la prostituzione di alcune ragazze spinte a partecipare alle cene del “bunga-bunga” nella ...

Caso Ruby : niente carcere per Emilio Fede - concessi domiciliari : Milano, 11 ott. (AdnKronos) – L’ex conduttore del Tg4, Emilio Fede dovrà scontare la pena di ‘detenzione domiciliare’ per il Caso Ruby Bis. Lo ha deciso il Tribunale di Sorveglianza di Milano accogliendo una delle istanze dell’avvocato Salvatore Pino. L'articolo Caso Ruby: niente carcere per Emilio Fede, concessi domiciliari sembra essere il primo su CalcioWeb.

Ruby Bis - Emilio Fede condannato a 4 anni ai domiciliari : "In carcere soffrirebbe troppo" : Deve scontare la pena in "detenzione domiciliare" Emilio Fede condannato ad aprile in via definitiva a 4 anni e 7 mesi per il caso Ruby bis. Lo ha deciso oggi il Tribunale di Sorveglianza di Milano che ha accolto una delle istanze dell'avvocato Salvatore Pino. I giudici osservano che Fede, per il qu

Processo Ruby - Emilio Fede sconterà la pena ai domiciliari : “Carcere sarebbe contro umanità” : Emilio Fede sconterà la sua pena di quattro anni e sette mesi in regime di detenzione domiciliare. All'ex direttore del Tg 4 sono stati concessi i domiciliari dopo la condanna in via definitiva per il caso Ruby bis. Oggi il tribunale di sorveglianza di Milano ha accolto l'istanza dell'avvocato di Fede.Continua a leggere

Milano - niente carcere per Emilio Fede : "Per lui enorme sofferenza" : Il Tribunale di sorveglianza ha accolto le richieste del legale del giornalista, 88 anni, condannato a 4 anni e 7 mesi per il caso Ruby

Ruby bis - Emilio Fede ai domiciliari. "In carcere soffrirebbe" : Deve scontare la pena in “detenzione domiciliare” Emilio Fede condannato ad aprile in via definitiva a 4 anni e 7 mesi per il caso Ruby bis. Lo ha deciso oggi il Tribunale di Sorveglianza di Milano che ha accolto una delle istanze dell’avvocato Salvatore Pino.I giudici osservano che Fede, per il quale era già stato sospeso l’ordine di carcerazione, ha 88 anni, soffre di “alcune patologie” e il carcere ...

Emilio Fede - intervista dolorosa : "Che fine ho fatto? Me lo chiedo anch'io. Perché tifo Renzi" : Emilio Fede, ex direttore del Tg4, è intervenuto ai microfoni di Rai Radio2 nel corso de 'I Lunatici', condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio. "Che fine ha fatto Emilio Fede? Ogni tanto me lo chiedo anche io", ha esordito il giornalista, classe 1931. "Scelgo di dosare le mie apparizioni, qu