Elisabetta Cirillo non ce l’ha fatta | il cancro si è portato via il suo meraviglioso

Fonte : meteoweb.eu

(Di venerdì 11 ottobre 2019) La leonessa non ce l’haè morta. Il male è riuscito a vincere sul suo coraggio, sulla sua forza e sul suo enorme amore per la vita. A giugno aveva realizzato il suo sogno d’amore: si era sposata. Ad agosto aveva compiuto 33 anni. E due giorni fa, mercoledì 9 ottobre, se n’è andata in silenzio, portando con sé il suo dolce sorriso contagioso. Era la seconda volta in cui il tumore la metteva alla prova. Gli ultimi mesi, per lei, sono stati tra i più duri, impegnata com’era in una estenuante terapia in ospedale. Nota a molti grazie ai suoi due libri, tra cui il celebre “Come capita la vita“, e al suo blog “Lisa in the world“,riusciva anche attraverso i social a trasmettere al mondo quella sua voglia di fare, di vincere e di vivere che trapelava da ogni suo aspetto, dal trucco ben curato, dal sorriso ...

