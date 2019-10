«El Camino» | com’è il film di «Breaking Bad» Spoiler

Fonte : vanityfair

(Di venerdì 11 ottobre 2019) El: ildiBadEl: ildiBadEl: ildiBadEl: ildiBadEl: ildiBadI fan possono tirare un sospiro di sollievo. El, ilscritto e diretto da Vince Gilligan per Netflix, non è un episodio un po’ più lungo diBad e neanche un’operazione furba per accontentare gli spettatori più affezionati. Si tratta di una tutti gli effetti, talmente curato nella confezione e nella scrittura che una visione al cinema sarebbe addirittura più raccomandata di quella a casa. È una storia non tanto di redenzione, quando di riconquista della libertà, di un nuovo Jesse Pinkman (Aaron Paul) che, dopo essere stato risucchiato dalla figura prepotente di Walter White (Bryan Cranston) fino a portare su di sé i segni della sua malvagità come il ritratto che si deforma a ogni ...

