Egan Bernal | ' Ho pensato a Pantani sulla salita di Oropa'

Gran Piemonte 2019 - Egan Bernal : “Una vittoria da ricordare. Sulla salita dove vinse Pantani - il mio idolo” : Il primo trionfo sulle strade italiane, per lui che è adottato dal Bel Paese, non si scorda mai. Egan Bernal oggi si è portato a casa il Gran Piemonte 2019 trionfando sull’ascesa finale di Oropa. Il vincitore del Tour de France ha dato spettacolo e non può che essere entusiasta di questo successo, come ha dimostrato nel post gara. Le sue parole: “Sono contentissimo. Non ci credo ancora di aver vinto qui, Sulla salita dove vinse Pantani, il ...

Giro di Lombardia 2019 : la startlist e l’elenco dei partecipanti. Spiccano Vincenzo Nibali ed Egan Bernal : È come di consueto la quinta ed ultima Classica Monumento di stagione. Va in scena sabato 12 ottobre il Giro di Lombardia che va praticamente a chiudere quest’annata (ci saranno altre corse, ma di livello inferiore). Presente, ovviamente, tutto il meglio del ciclismo internazionale: da Vincenzo Nibali ad Egan Bernal, passando per Primoz Roglic e Jakob Fuglsang. Tutti a caccia del trionfo sui durissimi 243 chilometri da Bergamo a Como. ...

Egan Bernal vince il Gran Piemonte. Nel nome di Marco Pantani : In fondo la bici può essere un varco temporale. Il qui e ora può trasformarsi facilmente in un qui e in un altro tempo. Colpa dei ricordi, colpa della mente che ogni tanto si stacca dai pedali e vaga altrove, in un’altra epoca, in un altro tempo, a inseguire chissà cosa, magari un sogno o un pensier

Diretta Gran Piemonte 2019/ Egan Bernal ha vinto a Oropa! Trionfo solitario per lui : Diretta Gran Piemonte 2019: Egan Bernal vincitore della classica a Oropa. Trionfo Ineos con il secondo posto di Ivan Ramiro Sosa, poi terzo Nans Peters.

LIVE Gran Piemonte in DIRETTA : l’ultima classica prima del Lombardia. Egan Bernal l’uomo da battere : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione del Gran Piemonte 2019 – La startlist e l’elenco completo dei partecipanti – Orario, streaming e programma del Gran Piemonte 2019 Buongiorno a tutti e benvenuti alla nostra DIRETTA LIVE del Gran Piemonte 2019. saranno 183 i chilometri che i corridori dovranno percorrere da Agliè al Santuario di Oropa, già protagonista in diverse occasioni come traguardo di ...

LIVE Milano-Torino 2019 in DIRETTA : Egan Bernal sfida Alejandro Valverde nel finale durissimo di Superga : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.32 Sono stati percorsi i primi 60 km di questa Milano-Torino. 5 i corridori in fuga, questi i loro nomi Daniel Savini (Bardiani_CSF), Joey Rosskopf (CCC), Rémi Cavagna (Quick-Step), Joan Bou (Nippo-Vini Fantini), Nicolas Dalla Valle (UAE Team Emirates). La presentazione della Milano-Torino 2019/a> – La startlist e l’elenco completo dei partecipanti – Orario, streaming e ...

Giro di Lombardia 2019 : possibile testa a testa tra Vincenzo Nibali ed Egan Bernal! Scontro generazionale per il successo : Di testa a testa tra Vincenzo Nibali, rappresentante di un’era ciclistica che si rifiuta di tramontare, ed Egan Bernal, alfiere di quella generazione di fenomeni (oltre a lui anche Mathieu Van der Poel, Remco Evenepoel, Tadej Pogacar e tanti altri giovani di qualità come Sivakov o Hirschi) che ha letteralmente messo sottosopra il mondo del ciclismo quest’anno, non se ne sono visti poi molti negli anni. L’imminente Giro di ...

Giro di Lombardia 2019 : chi parteciperà? L’Italia punta su Vincenzo Nibali e Davide Formolo - presente anche Egan Bernal! : Mancano solo sei giorni alla 113esima edizione del Giro di Lombardia, la classica autunnale più prestigiosa in assoluto. Come sempre, la startlist sarà di altissimo livello: d’altronde una vittoria nella Classica delle Foglie Morte vale una carriera. E lo è oggi più che mai, oltretutto, dato che negli ultimi 10 anni questa gara si è elevata ulteriormente e, al momento, è, insieme a Fiandre e Roubaix, una delle tre corse in linea, Mondiali ...

Egan Bernal si racconta : “Sono nato in bici e devo tutto all’Italia. In gruppo ancora si parla di Pantani” : Egan Bernal ha fatto ritorno in Italia, la sua seconda patria, laddove ancor prima di sorprendere tutto il mondo alla Grande Boucle, regalava le prime, non meno palpitanti e promettenti emozioni. Punta di diamante della start list al Memorial Pantani – Trofeo Sidermec 2019, ha trovato un popolo romagnolo che gli ha riservato un’accoglienza in grande stile per il terzo re più giovane del Tour de France. Per lui che è cresciuto in Piemonte e ...

Giro di Toscana 2019 : Giovanni Visconti in trionfo! Battuto in volata Egan Bernal : È l’Italia a festeggiare nella 91ma edizione del Giro della Toscana – Memorial Alfredo Martini: Giovanni Visconti torna alla vittoria e gioisce sulle strade praticamente di casa. Il capitano della Neri Sottoli Selle Italia KTM mette in mostra una condizione eccezionale, tiene il ritmo dei migliori in salita e trova il grande scalpo battendo nello sprint ristretto il vincitore del Tour Bernal. Per il siciliano un biglietto da visita ...

LIVE Giro di Toscana 2019 in DIRETTA : scatto di Egan Bernal sul Monte Serra! – 29 chilometri al traguardo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.09 Nikolai Cherkasov della Gazprom Rusvelo si riporta sul colombiano del Team Ineos. 16.07 scatto di Egan Bernal sul Monte Serra! – 29 chilometri al traguardo. Ripreso Diego Rosa. 16.05 Giovanni Visconti continua a rilanciare l’andatura! Mentre viene ripreso Pellaud. 16.03 Gruppo scatenato con Visconti, Ciccone, Formolo, Carboni e Bernal su tutti. 16.00 Oramai Diego Rosa si ...

LIVE Giro di Toscana 2019 in DIRETTA : c’è Egan Bernal! La Nazionale italiana punta su Formolo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutti e benvenuti alla nostra DIRETTA LIVE della novantunesima edizione del Giro di Toscana. La corsa organizzata dall’UC Pecciolese sarà valevole come prima prova del Challenge Toscana 2019 in memoria di Alfredo Martini; il secondo appuntamento avverrà domani con la Coppa Sabatini. Saranno 204 i chilometri da affrontare con partenza e arrivo a Pontedera. Il tutto su un ...